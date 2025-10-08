Питання використання заморожених російських державних активів для фінансування допомоги Україні залишається в центрі уваги ЄС, викликаючи застереження з боку Європейського центрального банку (ЄЦБ). Президентка ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що будь-яке рішення Європейського Союзу щодо використання цих активів для репараційного кредиту Україні має відповідати міжнародному праву. І ЄЦБ «дуже уважно» стежитиме за цим процесом. Про це повідомляє Reuters, інформує Завтра.UA.

Лагард наголосила, що для збереження фінансової стабільності та сили євро необхідно, аби запропоновані заходи були юридично бездоганними та враховували всі потенційні ризики.

Пропозиція Єврокомісії: репараційна позика на $170 мільярдів

Європейський Союз шукає спосіб фінансувати оборону та відбудову України за рахунок частини російських суверенних активів на суму близько 210 мільярдів євро, знерухомлених на Заході.

Єврокомісія пропонує використати близько 170 мільярдів євро цих заморожених активів шляхом інвестування їх у безкупонні облігації ЄК під гарантії держав-членів. З отриманих таким чином ресурсів планується надати Україні фінансову допомогу у вигляді “репараційної позики”.

Гроші «застрягли» в Euroclear, лідери обговорюють юридичні ризики

Коли російські активи були заморожені, гроші були інвестовані в облігації. Після настання терміну їх погашення, готівка «застрягла» в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії.

Тим часом, можливість створення “репараційного кредиту” обговорюється на найвищому рівні європейських лідерів. Деякі держави, зокрема Бельгія, Люксембург та Франція, висловлюють занепокоєння щодо юридичних наслідків такого кроку. Крім того, Німеччина, Італія та Франція як учасниці Великої сімки (G7) наполягають на узгодженні цього питання з країнами-партнерами, такими як США та Японія.

Лагард підсумувала, що будь-яке рішення має бути узгоджене всіма сторонами, які володіють російськими активами. Наразі ідея залишається предметом активних дискусій та потребує детального опрацювання з урахуванням як нормативно-правових стандартів. Так і потенційного впливу на фінансову стабільність блоку.

