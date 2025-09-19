Європейський Союз розглядає можливість використання заморожених російських активів для надання Україні значного кредиту. Цей план, який обговорюється на високому рівні, має на меті зміцнити фінанси України в умовах війни та уникнути потенційного вето з боку Угорщини, яка часто блокує рішення ЄС, що стосуються допомоги Києву. Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела, інформує Завтра.UA.

Ідея, що її запропонувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передбачає створення так званої «репараційної позики». Україна має повернути цей кредит лише після того, як Росія виплатить компенсацію за завдану шкоду. Це не передбачає прямої конфіскації активів, що є «червоною лінією» для деяких країн-членів. Загалом у Європі заморожено близько €210 мільярдів російських активів, більша частина яких вже переведена в готівку та зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

Кредит від «коаліції бажаючих»

Щоб обійти можливе вето Угорщини, яка відома своєю промосковською позицією, механізм може бути створений не всіма 27 країнами-членами, а лише коаліцією охочих. За словами високопосадовців ЄС, це дозволить уникнути політичного шантажу. «Ми провели попереднє обговорення ідеї нового кредиту. Але поки що багато речей, включаючи суми, незрозумілі», — заявив один з чиновників, близьких до проєкту.

Відсутність Угорщини в цій угоді матиме мінімальний вплив через її невелику економічну вагу. Угода між урядами, які готові взяти участь, може стати найкращим рішенням для забезпечення безперервної підтримки України.

Схема нового фінансування

Основна ідея полягає в тому, щоб замінити заморожені російські активи на безкупонні облігації, випущені Європейською комісією. Ці облігації будуть гарантовані або всіма країнами ЄС, або лише тими, хто вирішить долучитися до ініціативи. Хоча урядові гарантії є певним політичним ризиком, урядовці вважають його невеликим, оскільки санкції проти Росії, ймовірно, залишатимуться чинними до повного виведення її військ з України.

Після заміни активів на облігації, їх планується розмістити в спеціальному цільовому фонді. Такий підхід забезпечить більшу гнучкість в інвестиціях і, як наслідок, вищу прибутковість.

Вища прибутковість та повернення коштів

Наразі ЄС використовує лише відсотки від заморожених активів для обслуговування кредиту на суму $50 мільярдів, наданого Україні країнами G7. Однак, оскільки більша частина активів зберігається у формі готівки, відсотки є незначними. Запропонована схема дозволить інвестувати ці кошти довгостроково та за вигіднішими ставками, що значно збільшить прибутковість.

Кошти, вже виділені в рамках кредиту G7, можуть бути повернуті безпосередньо з активів за новою схемою або в довгостроковій перспективі за рахунок вищих відсотків, отриманих від більш прибутково інвестованих коштів. Цей механізм стане важливим кроком для фінансової підтримки України в умовах нестабільності.

