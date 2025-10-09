Схему з розкрадання майже 550 тис. гривень на ремонті покрівлі школи у Солом’янському районі Києва викрито. За даними Солом’янської окружної прокуратури, підозри отримали начальник управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом’янської РДА та директор товариства-підрядника. Йдеться про махінації під час капітального ремонту навчального закладу в рамках підготовки до опалювального сезону, інформує Завтра.UA.

Завищення вартості робіт: Збитки для столичного бюджету

Як встановило слідство, між посадовцем РДА та директором приватної фірми було укладено договір на проведення капітального ремонту покрівлі середньої школи в Солом’янському районі Києва.

За результатами перевірки виконаних робіт виявлено завищення їхньої вартості на майже 550 тис. гривень. Це призвело до прямих збитків для бюджету столиці на вказану суму. Кошти, призначені для якісного ремонту освітнього закладу, фактично були виведені через схему завищення цін.

Кримінальна відповідальність за недбалість та заволодіння коштами

Правоохоронці кваліфікували дії фігурантів наступним чином:

оголошено підозру у неналежному виконанні службових обов’язків (ч. 2 ст. 367 КК України). Саме його підпис стоїть на актах приймання робіт із очевидно завищеною вартістю, що дозволило незаконно перерахувати бюджетні кошти. Директору підприємства-підрядника повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними грошима (ч. 4 ст. 191 КК України). Його звинувачують у прямому розкраданні коштів, отриманих внаслідок завищення цін на ремонтні послуги.

Це повідомлення вкотре підкреслює проблему корупції у сфері державних закупівель та будівництва, коли кошти, виділені на важливі соціальні об’єкти, такі як школи, розкрадаються через зловживання посадовим становищем та недобросовісність підрядників. Розслідування триває, встановлюються всі обставини та можливі співучасники злочинної схеми.

