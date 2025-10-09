Армія РФ вночі 9 жовтня завдали масованого удару ударними безпілотниками по Одеській області. Основний акцент атаки припав на енергетичну та портову інфраструктуру, призвівши до значних руйнувань, поранень серед цивільного населення та знеструмлення десятків тисяч абонентів. Про це повідомили в а ДСНС, інформує Завтра.UA.

Удар по енергооб’єкту ДТЕК та знеструмлення регіону

Компанія ДТЕК повідомила, що внаслідок російської атаки було завдано удару по одному з її енергетичних об’єктів в Одеській області, який зазнав значних пошкоджень.

Наразі енергетики ДТЕК оперативно працюють над підключенням об’єктів критичної інфраструктури та житлових будинків до резервних ліній там, де це технічно можливо.

У ДТЕК попередили, що ремонт пошкодженого об’єкта потребуватиме часу через серйозність руйнувань.

Внаслідок атаки понад 30 тисяч абонентів залишилися без електропостачання, зокрема у Чорноморській громаді. Як повідомив міський голова Чорноморська Василь Гуляєв, місто майже повністю знеструмлено (окрім с. Бурлача Балка), а критична інфраструктура працює на генераторах. У громаді розпочали розгортання “Пунктів незламності”.

П’ятеро постраждалих і руйнування інфраструктури

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що хоча більшість ворожих цілей була знищена силами ППО, зафіксовано пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, п’ятеро людей постраждали внаслідок нічної атаки. Усім надається необхідна медична допомога.

В ОВА та ДСНС уточнили, що внаслідок ударів виникли масштабні пожежі:

Горіли два приватні будинки та адмінбудівля АЗС .

та . Ще 4 приватні будинки зазнали пошкоджень.

зазнали пошкоджень. Сильна пожежа виникла на території портової інфраструктури – там зайнялися контейнери з рослинною олією, дерев’яними пелетами та транспортними засобами.

Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків обстрілу.

