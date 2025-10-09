Оборонний альянс НАТО розглядає можливість вжиття «більш рішучих» кроків у відповідь на зростаючу кількість російських провокацій та елементів гібридної війни, включаючи часті порушення повітряного простору. Серед обговорюваних варіантів — розміщення ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) уздовж кордону з РФ. Та, що викликає найбільший резонанс, послаблення обмежень для пілотів винищувачів щодо відкриття вогню по російських літаках у разі безпосередньої загрози. Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на чотирьох офіційних осіб НАТО, інформує Завтра.UA.

Підвищення ціни для Москви

За даними джерел, ці дискусії ініційовані країнами на східному фланзі Альянсу, а також Францією та Великою Британією. Їхня мета — підвищити ціну для Москви за її «гібридні дії» та встановити чіткі, узгоджені заходи у відповідь на серію порушень повітряного простору російськими дронами та літаками.

Основні пропозиції включають:

Озброєння розвідувальних дронів , які збирають дані про російські військові пересування.

, які збирають дані про російські військові пересування. Спрощення правил застосування зброї (Rules of Engagement) для пілотів, які патрулюють східний кордон, дозволяючи їм швидше реагувати на потенційні загрози.

(Rules of Engagement) для пілотів, які патрулюють східний кордон, дозволяючи їм швидше реагувати на потенційні загрози. Проведення навчань НАТО безпосередньо біля кордонів із Росією, зокрема у віддалених районах.

Наразі одним із нагальних питань є узгодження обмежень щодо відкриття вогню на східному фланзі. У різних країнах пілоти мають неоднакові повноваження: деякі можуть діяти лише після візуального підтвердження загрози, тоді як інші керуються даними радара або швидкістю наближення об’єкта. Мета — уніфікувати та прискорити процедури відповіді.

Переговори перебувають на ранньому етапі, і, хоча вони розширюються за участю нових членів, остаточних рішень про зміну політики поки що немає. Навіть у разі ухвалення, деякі зміни можуть залишитися непублічними.

Хвиля російських провокацій

Обговорення збройної відповіді відбувається на тлі стрімкого зростання кількості інцидентів, пов’язаних із російськими військовими діями та невідомими дронами поблизу або на території країн-членів НАТО за останні тижні:

Естонія : 20 вересня Міноборони повідомило про порушення повітряного простору трьома винищувачами МіГ-31, що тривало близько 12 хвилин. У зв’язку з цим країна вперше за 34 роки членства скликала засідання Радбезу ООН.

: 20 вересня Міноборони повідомило про порушення повітряного простору трьома винищувачами МіГ-31, що тривало близько 12 хвилин. У зв’язку з цим країна вперше за 34 роки членства скликала засідання Радбезу ООН. Польща : 19 вересня два російські винищувачі низько пролетіли над нафтовидобувною платформою Petrobaltic у Балтійському морі. У ніч на 10 вересня повітряний простір країни перетнули близько двох десятків російських дронів, більшість з яких залетіла з Білорусі. Один БпЛА впав на житловий будинок у Люблінському воєводстві. Варшава скликала термінове засідання уряду, а НАТО активувало 4 статтю договору (консультації між членами) у відповідь на цю атаку.

: Румунія : 13 вересня F-16 виявили дрон у національному повітряному просторі, який зник із радарів приблизно за 20 км від села Кілія-Веке.

: 13 вересня F-16 виявили дрон у національному повітряному просторі, який зник із радарів приблизно за 20 км від села Кілія-Веке. Данія, Німеччина, Норвегія: У цих країнах неодноразово фіксували невідомі дрони біля важливих цивільних (аеропорти Копенгагена та Ольборга, електростанції, лікарні) та військових об’єктів (авіабази, обслуговування F-16), що призводило до тимчасового закриття повітряного простору та розслідувань можливого шпигунства.

Наростання цих інцидентів підкреслює необхідність для НАТО розробити чіткий, єдиний та рішучий механізм відповіді на систематичні провокації, що балансують на межі збройного конфлікту.

Нагадаймо, раніше німецька розвідка заявила про докази обговорення Кремлем нападу на НАТО.