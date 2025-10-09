Президент Росії Володимир Путін залишається вірним своїй “теорії перемоги”. Вона ґрунтується на припущенні, що Москва може пережити Захід та Україну у війні на виснаження, вимагаючи повної капітуляції Києва. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Публічні заяви російського керівництва підтверджують його рішучість затягувати війну для досягнення початкових максималістських цілей, інформує Завтра.UA.

Путін вірить у довгу війну та повне підкорення України

7 жовтня Путін зустрівся з керівництвом Міністерства оборони та Генерального штабу, а також головою ФСБ, щоб обговорити хід війни. Президент РФ стверджував, що російські війська у 2025 році захопили 4900 квадратних кілометрів території в Україні (хоча ISW оцінює захоплену площу лише у 3561 кв. км).

Теорія Перемоги на Виснаження: Заяви Путіна та начальника Генштабу Валерія Герасимова, який стверджує про просування “практично в усіх напрямках”, відповідають давній стратегії Путіна: Продовження поступового просування нескінченно довго. Перешкоджання успішним контрнаступальним операціям України. Перемога у війні на виснаження , оскільки Путін вірить, що російська економіка та військова машина переживуть західну підтримку України.

Заяви Путіна та начальника Генштабу Валерія Герасимова, який стверджує про просування “практично в усіх напрямках”, відповідають давній стратегії Путіна: Максималістські Цілі: Кремлівські чиновники неодноразово підтверджують свою відданість досягненню початкових воєнних цілей 2021-2022 років, що свідчить про небажання брати участь у добросовісних переговорах, які б призвели до чогось меншого, ніж повна капітуляція України.

Удари по НПЗ: Москва визнає проблему, Білорусь допомагає паливом

Путін визнав довгострокову ударну кампанію України проти російських нафтопереробних заводів (НПЗ). Хоча й спробував применшити її значення, заявивши, що вона “не допоможе”.

Дефіцит та Зростання Цін: Посилення ударів по НПЗ загострило дефіцит бензину та призвело до різкого зростання цін у Росії та окупованій Україні.

Посилення ударів по НПЗ загострило дефіцит бензину та призвело до різкого у Росії та окупованій Україні. Допомога від Мінська: Росія звернулася до Білорусі, яка, збільшила експорт залізничного бензину до РФ у чотири рази у вересні 2025 року порівняно з попереднім місяцем.

Росія звернулася до Білорусі, яка, збільшила експорт залізничного бензину до РФ у чотири рази у вересні 2025 року порівняно з попереднім місяцем. Критика Мілблогерів: Один із мілблогерів, пов’язаних з Кремлем, висловив стурбованість здатністю України атакувати НПЗ на відстані до 2000 кілометрів. Та критикував Кремль за нездатність захистити ключові об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема установки ЕЛОУ-АВТ, які є “серцем” НПЗ.

Кремль активізує ядерний шантаж для поступок Заходу

Кремль активізує зусилля, використовуючи нечинні двосторонні договори про контроль над озброєннями, щоб отримати поступки від США щодо війни в Україні.

Вихід з PMDA: Державна Дума 8 жовтня денонсувала Угоду про управління та утилізацію плутонію (PMDA), яка зобов’язувала сторони утилізувати запаси збройового плутонію. Хоча участь РФ була призупинена ще у 2016 році. Тепер Кремль прагне політичного та інформаційного ефекту.

Державна Дума 8 жовтня денонсувала Угоду про управління та утилізацію плутонію (PMDA), яка зобов’язувала сторони утилізувати запаси збройового плутонію. Хоча участь РФ була призупинена ще у 2016 році. Тепер Кремль прагне політичного та інформаційного ефекту. Мета — Зміна Фокусу: Москва, схоже, використовує загрозу гонки озброєнь та перспективу відновлення переговорів щодо контролю над озброєннями (наприклад, пропозиція продовжити Новий СНО) для переведення уваги США від підтримки України до двосторонніх відносин.

Москва, схоже, використовує загрозу гонки озброєнь та перспективу відновлення переговорів щодо контролю над озброєннями (наприклад, пропозиція продовжити Новий СНО) для переведення уваги США від підтримки України до двосторонніх відносин. Запобігання Поставкам “Томагавків”: Вихід з PMDA є частиною кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на стримування США від поставок ракет “Томагавк” Україні. Кремлівські чиновники навіть погрожують “симетричною” відповіддю, натякаючи на постачання ракет на Кубу.

Передислокація військ РФ на Новопавлівський напрямок

Повідомляється, що російське військове командування передислокувало підрозділи 41-ї загальновійськової армії (41-ша ЦВО) з району на південь від Покровська на Новопавлівський напрямок.

Покращення Управління: Передислокація, ймовірно, спрямована на впорядкування командування та управління (C2), оскільки майже всі частини 41-ї ЦВО тепер діятимуть в одному районі.

Передислокація, ймовірно, спрямована на впорядкування командування та управління (C2), оскільки майже всі частини 41-ї ЦВО тепер діятимуть в одному районі. Можливі Цілі: Причини передислокації можуть бути різними: Відпочинок та Відновлення сил подалі від активніших ділянок. Активізація наступальних операцій на Новопавлівському напрямку з метою руйнування українського виступу або створення інформаційного ефекту просування вглиб Дніпропетровської області. Зниження пріоритетності фронтальних атак на Покровськ з півдня на користь обходу з півночі.

Причини передислокації можуть бути різними:

Російська кампанія тиску: дрони та глушіння GPS у Європі

Європейські чиновники продовжують фіксувати спостереження дронів та перешкоди GPS у європейському повітряному просторі.

Інцидент з Ryanair: Перешкоди GPS змусили літак Ryanair, що прямував до Вільнюса, перервати першу спробу посадки.

Перешкоди GPS змусили літак Ryanair, що прямував до Вільнюса, перервати першу спробу посадки. Спостереження за Оборонними Об’єктами: Директор Thales Belgium повідомив про збільшення кількості дронів над їхнім надсекретним об’єктом у Льєжі, де зберігаються 70-мм ракети, які використовують ЗСУ.

Директор Thales Belgium повідомив про збільшення кількості дронів над їхнім надсекретним об’єктом у Льєжі, де зберігаються 70-мм ракети, які використовують ЗСУ. “Фаза 0” Кампанії: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вторгнення безпілотників є частиною “навмисної та цілеспрямованої” кампанії Росії з метою створення страху та розбрату серед європейських громадян. ISW оцінює ці дії як “Фазу 0” — етап створення інформаційних та психологічних умов — у межах підготовки Росії до можливої майбутньої війни між НАТО та РФ, а також як спробу тиску на Європу, щоб зменшити підтримку України.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що НАТО обговорює дозвіл на відкриття вогню по літаках РФ у відповідь на гібридну війну Путіна.