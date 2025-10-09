Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради, депутата IX скликання, інформує Завтра.UA. Його підозрюють у серйозних злочинах, які мають чіткий корупційний підтекст та відбулися в умовах повномасштабної війни.

Суть звинувачень: “Мертві душі” та ухилення від служби

Ексчиновнику інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України), що призвело до тяжких наслідків, та пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення військової служби, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Слідство встановило, що протягом 2022-2023 років посадовець, всупереч законодавству, безпідставно нарахував та виплатив заробітну плату співробітнику апарату Київради, який був мобілізований і вже отримував грошове забезпечення як військовослужбовець. Загальна сума незаконно виплачених коштів сягає майже 700 тисяч гривень. Це є класичним прикладом розтрати бюджетних коштів.

Сприяння уникненню військових обов’язків

Ключовим моментом, що підкреслює сприяння в ухиленні від служби, є дії екссекретаря Київради щодо самого мобілізованого працівника. Посадовець направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого для роботи безпосередньо у Київраді.

У результаті цих дій мобілізований співробітник фактично ухилився від проходження військової служби: він не прибув до військової частини та не виконував жодних завдань з оборони України. Обвинувальний акт стосовно самого мобілізованого працівника вже перебуває на розгляді в суді.

Справа набуває особливої гостроти, оскільки подібні зловживання під час війни підривають довіру до влади та створюють нерівні умови для громадян, які сумлінно виконують свій військовий обов’язок.

