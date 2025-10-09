Американский лідер Дональд Трамп оголосив про підписання першої фази мирного плану між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС. Про це він написав у соцмережі Truth Social. За його словами, ця угода передбачає звільнення заручників та відведення ізраїльських військ до узгодженої лінії, інформує Завтра.UA.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив намір скликати засідання Уряду у четвер, 9 жовтня, для ратифікації угоди, назвавши цей день «великим днем» для своєї країни.

Терміни звільнення полонених: субота чи понеділок?

Угруповання ХАМАС також підтверджує досягнення домовленостей. Лідери ХАМАС також зробили заяву з цього приводу. Її наводить видання Al Mayadeen.

“Ми оголошуємо про досягнення угоди, яка передбачає припинення війни в секторі Газа, виведення окупаційних військ, постачання гуманітарної допомоги та обмін полоненими”, – цитує угрупування видання.

Там також закликали президента США Дональда Трампа та країни-гаранти змусити уряд Ізраїлю повністю виконати зобов’язання за угодою. Однак щодо точної дати звільнення полонених є розбіжності у повідомленнях ЗМІ.

За даними The Times of Israel, заручників можуть звільнити вже у суботу, 11 жовтня.

Водночас Fox News із посиланням на Дональда Трампа пише про понеділок, 13 жовтня.

Анонсований візит президента США та погляд на світові конфлікти

Президент США оголосив, що планує відвідати Близький Схід на тлі завершення мирних перемовин. Візит може відбутися у неділю, 12 жовтня.

Очільник Білого дому також повідомив, що країни Близького Сходу допомагатимуть у відновленні Гази. Крім того, він згадав про інші світові конфлікти, включно з війною в Україні:

«Ми припинили сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої, і я думаю, що ми зрештою врегулюємо ситуацію з Росією, яка є жахливою. До речі, минулого тижня загинуло 7 000 людей».

Нагадаймо, раніше ХАМАС назвав ціну за “План Трампа” — повний відхід ЦАХАЛ та імунітет для лідерів.