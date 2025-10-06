Палестинське угруповання ХАМАС погодилося на ключові вимоги мирного плану президента США Дональда Трампа, включаючи роззброєння, в обмін на повне виведення ізраїльських військ із Сектора Гази та американські гарантії припинення війни. Про це повідомляє Times of Israel із посиланням на «саудівський телеканал «Аль-Арабія» та власні джерела в ХАМАС, інформує Завтра.UA.

Згідно з інформацією, угруповання висунуло низку умов, зосереджених на гарантіях безпеки та припиненні бойових дій.

Основні умови згоди ХАМАС

Роззброєння під міжнародним наглядом: Джерела стверджують, що ХАМАС погодився передати свою зброю палестино-єгипетському органу, який діятиме під міжнародним наглядом. Це є одним із центральних і найскладніших пунктів американського плану.

Роззброєння під міжнародним наглядом: Джерела стверджують, що ХАМАС погодився передати свою зброю палестино-єгипетському органу, який діятиме під міжнародним наглядом. Це є одним із центральних і найскладніших пунктів американського плану. Гарантії припинення війни та виведення військ: Найважливішою умовою стало отримання американських гарантій, що Ізраїль не відновить війну і назавжди виведе війська Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) із Сектора Гази, якщо мирну угоду буде укладено.

Безпечний вихід для лідерів: Було домовлено, що лідери ХАМАС матимуть можливість вирішити покинути Газу, якщо забажають, і не стануть мішенню для Ізраїлю.

Умови щодо заручників та припинення вогню

Звіт також стосується питання звільнення заручників:

Збір тіл загиблих заручників: Оперативники ХАМАС у Газі почали збирати тіла загиблих ізраїльських заручників по всьому сектору.

Вимога припинити удари: Угруповання вимагає від Ізраїлю припинити повітряні удари, щоб вони могли безпечно виконати це завдання.

Гнучкість термінів: Передача тіл, за словами джерела, займе деякий час, і американська сторона демонструє гнучкість у цьому питанні.

Опублікована інформація, свідчить про значний прогрес у переговорах, оскільки роззброєння завжди вважалося основною перешкодою для досягнення тривалого миру.

Водночас, раніше з’являлися інші повідомлення, де ХАМАС заявляв про готовність обговорювати лише деякі пункти плану, а високопоставлені представники угруповання, як-от Муса Абу Марзук, заперечували готовність до повного роззброєння без кінця «ізраїльської окупації». Офіційного підтвердження від самого ХАМАС чи США щодо гарантій поки що немає.

