З 12 жовтня 2025 року у Євросоюзі починає діяти нова автоматизована система в’їзду-виїзду до Шенгенської зони з третіх країн — EES (Entry/Exit System). Її запровадження означає, що правила в’їзду в ЄС для українців, які подорожують за безвізом, також зміняться, інформує Завтра.UA.

Нижче наведено найважливіше, що варто знати про ці зміни, як вони вплинуть на безвіз, що фіксуватимуть на кордоні та чи чекати черг.

Що таке Entry/Exit System (EES) і навіщо вона потрібна?

Система в’їзду/виїзду (EES) — це нова ІТ-система, створена для цифрової реєстрації громадян третіх країн (включно з Україною), які не є членами ЄС та подорожують на короткий термін (до 90 днів протягом кожних 180 днів).

Головна мета: Замінити штампи в паспорті новою системою фіксації біометричних даних мандрівників та даних про тривалість їхніх поїздок. EES запроваджується для посилення безпеки та покращення контролю міграційних потоків, зокрема для чіткішого відстеження терміну перебування в Шенгенській зоні.

Чи вплине EES на безвіз для українців?

Ні, безвізовий режим залишається чинним, але процедура перетину кордону змінюється.

Ключові моменти:

Термін перебування: Не змінюється. Українці можуть перебувати в країнах Шенгенської зони до 90 днів протягом кожного 180-денного періоду. EES лише допомагатиме чіткіше це контролювати.

Не змінюється. Українці можуть перебувати в країнах Шенгенської зони до 90 днів протягом кожного 180-денного періоду. EES лише допомагатиме чіткіше це контролювати. Чинні вимоги: Залишаються в силі. На кордоні все ще можуть запитати наявність туристичного страхування, обґрунтування мети поїздки, підтвердження наявності достатніх коштів, бронювання житла чи квитків.

Залишаються в силі. На кордоні все ще можуть запитати наявність туристичного страхування, обґрунтування мети поїздки, підтвердження наявності достатніх коштів, бронювання житла чи квитків. Плата: Додаткової плати за користування системою EES не стягується.

Кого стосуються нові правила?

Нові вимоги EES стосуватимуться лише тих, хто здійснює короткострокові подорожі за безвізовим режимом, а також громадян третіх країн, які мають право на безвізовий в’їзд.

Кого не стосуються: Громадян та резидентів ЄС, власників довгострокових віз або дозволів на перебування, а також українців зі статусом тимчасового захисту або посвідками на проживання в ЄС.

Що фіксуватимуть на кордоні?

Система EES замінить ручне штампування паспортів цифровими записами та фіксацією біометричних даних.

Дані, які фіксуватиме EES:

Персональні дані з біометричного паспорта (повне ім’я, дата народження тощо). Дата та місце кожного в’їзду та виїзду. Біометричні дані: Зображення (фото) обличчя та відбитки пальців. Попередні випадки відмови у в’їзді.

Процедура:

Перший в’їзд: Співробітники паспортного контролю сфотографують ваше обличчя та/або відсканують відбитки пальців. Ці дані будуть записані в цифровий профайл.

Співробітники паспортного контролю сфотографують ваше обличчя та/або відсканують відбитки пальців. Ці дані будуть записані в цифровий профайл. Подальші в’їзди: Протягом наступних трьох років перевірка буде швидшою — прикордонники перевірятимуть лише ваші відбитки пальців та фотографію, які вже збережені в системі. Повна процедура знову знадобиться лише раз на три роки або при отриманні нового паспорта.

Протягом наступних трьох років перевірка буде швидшою — прикордонники перевірятимуть лише ваші відбитки пальців та фотографію, які вже збережені в системі. Повна процедура знову знадобиться лише раз на три роки або при отриманні нового паспорта. Важливо: Відмовитися від фіксування біометричних даних неможливо, це дорівнюватиме відмові у в’їзді до ЄС.

Згодом на прикордонних пунктах мають встановити автоматичні термінали самообслуговування для сканування біометричних даних, що має пришвидшити процес.

Чи чекати черг?

На початковому етапі — ймовірно, так.

Експерти припускають, що початок запровадження EES вимагатиме більше часу на проходження прикордонної перевірки.

Порада МЗС: Українцям варто додавати одну-дві години до свого часу подорожі, особливо якщо планується переліт до інших країн.

Українцям варто додавати одну-дві години до свого часу подорожі, особливо якщо планується переліт до інших країн. Процедура перевірки: На практиці, за словами представника МЗС України, перевірка відбуватиметься у три кроки: вихід з транспорту, збір біометричних даних, реєстрація в автоматизованій системі.

На практиці, за словами представника МЗС України, перевірка відбуватиметься у три кроки: вихід з транспорту, збір біометричних даних, реєстрація в автоматизованій системі. У перспективі: Хоча спочатку можуть виникнути затримки, очікується, що з часом та з впровадженням автоматичних терміналів система EES має навпаки спростити та пришвидшити процес проходження кордону.

Коли наступні зміни? (Про ETIAS)

Чутки про плату в 20 євро стосуються не EES, а наступного нововведення — ETIAS (Європейська система інформації та авторизації подорожей), яке має почати діяти приблизно наприкінці 2026 року.

Що це: ETIAS — це обов’язковий електронний дозвіл на короткострокові подорожі (до 90 днів) для громадян близько 60 країн, які мають право безвізового в’їзду до Шенгенської зони, зокрема й України.

ETIAS — це обов’язковий електронний дозвіл на короткострокові подорожі (до 90 днів) для громадян близько 60 країн, які мають право безвізового в’їзду до Шенгенської зони, зокрема й України. Плата: Потрібно буде раз на три роки отримати дозвіл та сплатити 20 євро (для осіб до 18 та старших за 70 років — безкоштовно).

Потрібно буде раз на три роки отримати дозвіл та сплатити 20 євро (для осіб до 18 та старших за 70 років — безкоштовно). Важливо: ETIAS почне діяти лише приблизно наприкінці 2026 року, а не з 12 жовтня 2025 року.

