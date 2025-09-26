Україна та Європейська Комісія досягли домовленості про продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень (“транспортний безвіз”) ще на 15 місяців. Це рішення забезпечує дію “безвізу” щонайменше до березня 2027 року, скасовуючи необхідність спеціальних дозволів для двосторонніх і транзитних перевезень як для українських, так і для європейських перевізників. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України, інформує Завтра.UA.

Засідання Керівного комітету Угоди відбулось за участі Віцепрем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби та Заступника Міністра Сергія Деркача.

Гарантія Економічної Стабільності та Зростання Торгівлі

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба наголосив на критичній важливості продовження Угоди для економіки України.

“Стабільне виконання вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом – це гарантія економічної стабільності України,” – заявив Олексій Кулеба. “Саме дорогами ми у більшості експортуємо товари з доданою вартістю, що складає вагому частину надходжень до нашого бюджету. Не менш важливо, це здатність безперешкодно імпортувати важливі для України вантажі.”

За час дії Угоди питома вага торгівлі України з ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55%, що є прямим підтвердженням позитивного впливу домовленостей на економіки обох сторін. Пролонгація Угоди була підтримана більшістю країн-членів Європейського Союзу.

Умови Дії та Зобов’язання України

Продовження Угоди не передбачає запровадження оновлених правил її виконання, але вимагає від перевізників обох сторін неухильного дотримання вже існуючих норм лібералізації. Йдеться про маркування вантажівок, наявність ліцензії та документів на вантаж.

Водночас, Україна підтвердила свої зобов’язання щодо подальшої імплементації регулювання у сфері автомобільного транспорту, яке відповідає євроінтеграційним стандартам. Ключові кроки включають:

Впровадження до кінця 2026 року ключових положень щодо ділової репутації компаній, використання смарт-тахографів , а також навчання менеджерів-управителів транспортних компаній (норми Закону № 4347).

ключових положень щодо ділової репутації компаній, використання , а також навчання менеджерів-управителів транспортних компаній (норми Закону № 4347). Після 1 липня 2026 року всі нові зареєстровані в Україні вантажні транспортні засоби мають бути обладнані смарт-тахографами.

Моніторинг Ефективності та Незалежне Дослідження

Заступник Міністра Сергій Деркач підкреслив, що продовження “безвізу” є результатом послідовної роботи України, включаючи моніторинг ефективності Угоди та адаптацію законодавства до стандартів ЄС.

“Вдячний перевізникам за сумлінне дотримання Угоди, маємо і надалі тримати високу планку у питанні доброчесності та якісного виконання перевезень,” – зазначив Сергій Деркач.

Крім того, в рамках пролонгації погоджено проведення незалежного дослідження щодо впливу Угоди на економіку. Україна висловила готовність активно долучитись до цього процесу для забезпечення об’єктивного висвітлення результатів “транспортного безвізу”.

