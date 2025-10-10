Директорці одного з українських підприємств повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, що завдало збитків державному бюджету на суму понад 30 мільйонів гривень. Схему викрили спільними зусиллями прокурори Офісу Генерального прокурора та детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ), інформує Завтра.UA.

Деталі розслідування: невідображені кошти за захисні конструкції

За даними слідства, підприємство постачало габіонні конструкції — інженерні споруди, які є критично важливими для захисту від ракетних та артилерійських обстрілів. Замовником поставок виступав Департамент житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (ОДА).

Встановлено, що директорка підприємства не відобразила в податковій звітності кошти, отримані від Донецької ОДА за ці поставки. Внаслідок цих дій бюджет недоотримав понад 30 мільйонів гривень податкових платежів.

Судове провадження: справу передано до суду

Досудове розслідування у справі завершено. Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в особливо великих розмірах).

Обвинувальний акт щодо директорки підприємства вже скеровано до Дніпровського районного суду Дніпропетровської області для розгляду по суті.

