Війну в Газі офіційно закінчено. ХАМАС звільнив усіх живих заручників. Президент США виступив із гучною заявою, наголосивши на дотриманні бойовиками плану роззброєння, інформує Завтра.UA.

Президент США Дональд Трамп, перебуваючи з візитом в Ізраїлі, сьогодні виступив із сенсаційною заявою перед виступом у Кнесеті. Він оголосив, що війна у Секторі Газа офіційно завершилася.

«Це великий і прекрасний день. Новий початок. Ми дуже раді звільненню заручників, і вони будуть щасливі, у них буде прекрасне життя. Вони стали б героями. Їхнє становище покращиться. Війна закінчена, ХАМАС дотримуватиметься угоди про роззброєння», — заявив президент Трамп.

Звільнення всіх живих заручників та угода з ХАМАС

Заяви Трампа пролунали на тлі масштабного обміну, що відбувся між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.

Сьогодні ХАМАС звільнив ще 13 заручників, які вже прямують до Ізраїлю. Раніше у Єврейську державу були доставлені 7 заручників, звільнених першою партією. Таким чином, всі 20 живих заручників тепер перебувають на території Ізраїлю.

Звільнених заручників передано силам армії Ізраїлю та направлено до початкового пункту прийому на півдні країни, де вони зустрінуться з членами родин. Пресслужба ізраїльської армії підтвердила, що всі заручники звільнені та знаходяться в Ізраїлі.

У межах досягнутих домовленостей, ХАМАС також має передати тіла 26 загиблих. Натомість Ізраїль звільнить близько 2000 палестинських ув’язнених.

Зустрічі на вищому рівні

Перед виступом у Кнесеті Дональд Трамп провів двосторонню зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. На цій зустрічі ізраїльський прем’єр подарував главі Білого дому золотого голуба миру.

Після оголошення про завершення війни та звільнення заручників, Трамп та Нетаньягу проводять зустріч із родинами звільнених заручників у Кнесеті.

Нагадаймо, раніше Ізраїль та ХАМАС підписали першу фазу мирного плану.