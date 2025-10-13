Злочинна схема експорту зерна на Житомирщині: ЗМІ розповіли про причетність депутатки Ірини Костюшко і Павла Бабіча

Депутатка Житомирської облради Ірина Костюшко, яка має російський паспорт, та її бізнес-партнер Павло Бабіч причетні до схем легалізації незаконних операцій з експорту зернових. Підприємства бізнесменів в Житомирській та Рівненській областях, фіктивно здають в суборенду ліси під виглядом сільськогосподарських угідь. Це дає змогу здійснювати пільгове оформлення експорту зернових та махінації з оподаткуванням, пише видання Коротко.Про.

Видання нагадує, що компанії Костюшко понад 12 років незаконно користувались землями Коростенської територіальної громади. Тепер зʼясувалось, що одна з її компаній здає у фіктивну суборенду земельні ділянки в лісі під виглядом “сільськогосподарської землі”, аби легалізовувати куплене на чорному ринку зерно для подальшого експорту.

“Для того, щоб підтвердити легальність походження будь-якої сільськогосподарської продукції при експорті, трейдер має предʼявити митним органам контракт із реальним виробником. У цього виробника, в свою чергу, мають бути співмірні посівні площі, виробничі потужності, персонал. Звісно, далеко не кожен експортер демонструє справжні контракти зі справжніми фермерами. Адже сотні тисяч тон зерна купуються на “сірому” ринку за готівку”, – пояснює видання. Для цього можуть використовуватися як повністю сфабриковані документи (коли компанія “постачальник” взагалі не чула про свого “контрагента” експортера), або ж “частково сірі” схеми. “Наприклад, компанія існує, контракт нібито реальний, але і близько немає стільки посівних площ і техніки, аби виростити заявлені експортером обсяги зерна. Щоб уникнути “конфузу” на кордоні, підприємливі експортери або ж “постачальники” таких “частково сірих” контрактів можуть “добирати” посівні площі у інших фірм, аби створити хоча б видимість необхідних обсягів”, – додають журналісти.

Схоже, саме у такій схемі беруть участь підприємства Ірини Костюшко і Павла Бабіча. У розпорядження редакції потрапили договори щодо передачі в суборенду тисячі гектарів земель в областях роботи їх компаній. “В такій схемі організатори заробляють на кожному етапі її реалізації. Адже підставна компанія, на яку оформлена суборенда непридатної для вирощування зерна землі, замовляє в інших підставних компаній насіння, міндобрива, послуги з посіву, обробітку, збору та перевезення врожаю. Звісно, замовляє це все як «повітря», виключно на папері – тобто здійснюють фіктивне підприємництво”, – додає видання.

Вирощування врожаю на 6 тис. га земель – це десятки чи навіть сотні господарських операцій, за якими виникають податкові зобов’язанні відповідних сторін, в тому числі й кредити з ПДВ. “Таким чином Ірина Костюшко та Павло Бабіч організували схему, за якою ці податки не сплачуються або сплачуються в набагато меншому розмірі, тому що в реальності ти орендуєш ліс, а за документами вирощуєш тисячі тон врожаю”, – пояснюють автори.

Видання відзначає, що Костюшко і Бабіч не вперше фігурують у схемах, повʼязаних із суборендою, тіньовим обігом зерна та виведенням валюти за кордон. Раніше ЗМІ уже писали, що у лютому 2022 року агрофірма “Зоря” здала ділянки в оренду ТОВ “Фін-Інвест Полісся” на 7 років і уклала договір про “очищення ділянок” від лісу. Щоправда, орендарі забули взяти дозволи на вирубку такого лісу, за що отримали кримінальне провадження. ТОВ “Фін-Інвест Полісся”, яке зараз перебуває у процесі банкрутства, раніше під іншою назвою момент фігурувало у кримінальному провадженні про виведення $16 млн на закордонні рахунки з банку “Січ”, входило до складу фінансово-конвертаційного центру, ухилялось від сплати податків та брало участь у схемах тіньового вивезення зерна.