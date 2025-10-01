Співпраця компаній депутатки з Житомира Ірини Костюшко з російським бізнесом може закінчитися справою про колабораціонізм – ЗМІ

Депутатка Житомирської обласної ради, співвласниця групи компаній Зоря Агро Групп Ірина Костюшко, разом зі своїм бізнес-партнером, власником компанії Провагроінвест (колишня страхова компанія “Провідна”, що належала російському “Росгосстраху”) Павлом Бабічем можуть стати фігурантами кримінального провадження про підтримку країни-агресора, якщо виявиться, що вони використовують гроші екс-власників “Росгосстраху” для розвитку льонарсього і зернового бізнесу на Житомирщині. Про це йдеться в матеріалі видання Коротко.Про.

Парасолькова компанія “Зорі” – Амагере Холдинг Лімітед (Кіпр) має інвестиційні звʼязки із низкою інших кіпрських фірм, задіяних, в свою чергу, в будівельних проектах по всій території росії, в яких раніше брав участь девелоперський підрозділ “Росгосстраху”. Останній, до слова, майже з самого початку повномасштабного вторгнення росії перебуває під санкціями США.

“Із відповідними заявами щодо відкриття таких проваджень до регіонального управління СБУ уже звертались представники громадських організацій. Адже після початку повномасштабного вторгнення обовʼязковим перевіркам підлягають абсолютно всі без винятку бізнеси, чиї власники є громадянами росії або білорусі”, – відзначає видання.

Як писали ЗМІ, у Ірини Костюшко, так само як і у її доньки Каріни Миронюк, раніше був російський паспорт. “Кілька років тому, як стверджувала сама Ірина, вона нібито позбулась цього ярма. Втім, за даними журналістів, в квітні 2025 року саме документ з двуголовим покручем став причиною, через яку Костюшко виставили за двері фракції “Пропозиція” у Житомирській облраді. Офіційно в публічних джерелах жінка такий причинно-наслідковий звʼязок не спростовувала. Павло Бабіч, як колишній топ-менеджер “Росгосстраху” (він став головою “Провідної” перед її перепрофілюванням зі страхової компанії на агробізнес), може також мати російський паспорт”, – сказано в матеріалі. Згодом Костюшко спростувала звʼязки з Бабічем, хоча є щонайменше дві партнерські компанії з ним. В одній – ТОВ «Зоря-Стремигород» – Костюшко виступає міноритарним акціонером, маючи частку 10%. В іншій – ТОВ «Зоря Агро Груп» – є лише директором, без частки власності. В обох випадках кінцевим бенефеціаром бізнесу позначений Павло Петрович Бабіч через свою кіпрську компанію Amagere Holdings Limited.

На думку авторів, цілком логічним є сценарій подальшого документування і поглибленого вивчення звʼязків цих підприємців із росією задля убезпечення клієнтів, контрагентів, іноземних партнерів компаній Костюшко і Бабіча від потенційних ризиків.

“Першим “тригером” є російські паспорти. В ЗМІ публікувалися скани документів Костюшко, що може свідчити про наявність звʼязків із країною-агресором. Друге – це безпосередньо фінансова складова звʼязків бізнесу житомирських фермерів з російським бізнесом. В ЗМІ публікувалися виписки з документів кіпрського реєстру, де прямо вказані обсяги інвестицій [Amagere Holdings Limited в компанії “Зоря Агро Групп”], що становлять близько $7 млн. Третій фактор – наявність інвестиційних звʼязків з російським бізнесом у сфері нерухомості, що посилює вірогідність сплати частини податків або виведення капіталу на територію країни-агресора, а це прямий шлях до кримінального провадження про пособництво терористичній державі, колабораціонізм та інші тяжкі злочини”, – відзначається у матеріалі.

“Публічне маркування таких підприємців створює швидкий ризик-сигнал і запускає процеси економічного і фінансового тиску, а також стимулює слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності. Що врешті може призвести до санкційного механізму, конфіскації активів або передачі їх в управління АРМА. Разом ці інструменти дисциплінують ринок і зменшують вразливість держави до економічного впливу агресора через “тіньових” агентів типу Костюшко і Бабіча”, – резюмує видання.