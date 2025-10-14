На Мадагаскарі стався несподіваний політичний переворот, ініційований переважно молодим поколінням, відомим як «зумери». Масові протести швидко переросли у заколот, який призвів до втечі президента Андрі Радзуеліни з країни. Про це повідомляє ВВС, інформує Завтра.UA.

Президент Андрі Радзуеліна залишив країну літаком

Ситуація на Мадагаскарі досягла критичної точки, коли президент Андрі Радзуеліна, не в змозі впоратися з масштабом і натиском молодіжних протестів, вирішив залишити країну. За повідомленнями, він вилетів літаком, щоб уникнути арешту. Його від’їзд став кульмінацією тижнів зростаючого невдоволення.

Постійні перебої з електрикою й водою та вимоги молоді покласти край бідності та корупції

Основними каталізаторами масових виступів стали хронічні проблеми з комунальними послугами – постійні перебої з електрикою та водою, які суттєво ускладнюють життя громадян. Крім того, молодь вимагала негайних змін у соціально-економічній сфері, закликаючи владу покласти край глибокій бідності та системній корупції, яка, на їхню думку, гальмує розвиток країни.

Спроба влади запровадити комендантську годину не зупинила мітингувальників

Спроби уряду придушити заворушення, включно із запровадженням комендантської години, виявилися марними. Кількість мітингувальників лише зростала. Ключовим моментом, який вирішив долю президента, стало приєднання до протестувальників частини збройних сил. Це остаточно підірвало його владу та змусило тікати з країни.

Зумери виходили на вулиці з прапорами One Piece

Однією з найбільш незвичних і помітних рис цих протестів стало використання молодими активістами символіки популярного японського аніме «One Piece». Протестувальники виходили на вулиці, розмахуючи прапорами з черепом і схрещеними кістками (Веселий Роджер), що стало символом їхньої боротьби за «свободу» та «нову еру» на Мадагаскарі.

Парламент Мадагаскару проголосував за імпічмент глави держави

Після втечі Андрі Радзуеліни парламент Мадагаскару оперативно зібрався на засідання. В результаті голосування було ухвалено рішення про імпічмент глави держави, що офіційно завершило його президентський термін і легітимізувало політичні зміни, ініційовані народним повстанням. Країна стоїть на порозі формування тимчасового уряду та оголошення дострокових виборів.

