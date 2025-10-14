На Одещині викрито та затримано начальника одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за підозрою у хабарництві, інформує Завтра.UA. Посадовець вимагав неправомірну вигоду у розмірі двох тисяч доларів США від громадянина за “вирішення” низки питань, пов’язаних із військовим обліком.

Корупційна схема: Ціна “допомоги”

За даними поліції та СБУ, затриманий начальник відділу ТЦК та СП обіцяв громадянину сприяння у:

Виготовленні нового військово-облікового документа. Знятті з розшуку в електронній системі як особи, що не оновила облікові дані. Наданні відстрочки від призову під час мобілізації.

При цьому посадовець чітко дав зрозуміти, що без передачі обумовленої суми вирішити ці питання легальним шляхом буде “неможливо”.

Затримання “на гарячому” та підозра

Поліцейські затримали фігуранта безпосередньо після отримання ним хабаря у розмірі 2000 доларів.

На підставі зібраних доказів начальнику районного ТЦК та СП вже повідомлено про підозру. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

Загроза до 10 років ув’язнення

Розслідування триває. Згідно з чинним законодавством, за скоєне фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаймо, раніше стало відомо, про скандал у Київраді: ексзаступник мера “купив” мобілізованому ухилення від служби за 700 тисяч.