В ніч проти четверга, 16 жовтня 2025 року, російські війська вчергове здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ударом ворога опинилися об’єкти газовидобутку “ДТЕК Нафтогаз” у Полтавській області, інформує Завтра.UA.

Як повідомляє пресслужба ДТЕК, окупанти завдали ударів ракетами та ударними безпілотниками по підприємствах.

“Внаслідок атаки робота об’єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена”, — йдеться у повідомленні компанії.

Наразі деталі пошкоджень та терміни відновлення роботи об’єктів уточнюються.

Нагадаємо, цієї ж ночі ворог атакував і інші регіони країни. Зокрема, у місті Ніжин Чернігівської області російські ударні безпілотники влучили у житловий будинок та логістичний об’єкт. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Атаки на енергетичний сектор та цивільну інфраструктуру є частиною систематичних військових злочинів Росії проти України.