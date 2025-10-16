Рішення про призупинення бойових дій з метою проведення ремонтних робіт на лініях електропередач до Запорізької атомної електростанції, що перебуває під контролем Росії, може бути прийнято вже завтра, повідомляє Sky News з посиланням на російського чиновника, інформує Завтра.UA.

Олексій Ліхачов, голова державної корпорації «Росатом», заявив, що запровадження «періоду спокою» (тихого періоду) може дозволити провести необхідні роботи на двох пошкоджених лініях електропередач до станції.

Ремонтні роботи на пошкоджених лініях електропередач

Одна з пошкоджених ліній електропередач знаходиться на території, контрольованій Росією, а інша – на території, контрольованій Україною. Введення «тихого періоду» є ключовим для доступу ремонтних бригад до цих критично важливих об’єктів.

Олексій Ліхачов наголосив на складності рішення: «Це дуже складне рішення, яке вимагає справедливого балансу. Воно дуже попереднє, дуже обережне, і можливо, що таке рішення буде реалізовано вже завтра», – цитують його слова.

Запорізька АЕС не виробляє електроенергію, але потребує зовнішнього живлення

Запорізька АЕС, яка є найбільшою в Європі, наразі не виробляє електроенергію. Проте, вона критично залежить від зовнішнього джерела живлення. Ця електроенергія необхідна для охолодження ядерного матеріалу та запобігання серйозній ядерній аварії.

Проблема з пошкодженими лініями електропередач створює ризики, оскільки порушує стабільність зовнішнього енергопостачання станції. У разі повного знеструмлення АЕС можуть виникнути надзвичайні ситуації.

Нагадаймо, раніше стало відомо про за лаштунки ЗАЕС: що насправді відбувається на станції і чому вона не працює.