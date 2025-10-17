Масштабна корупційна схема розкрита у Києві: прокурори повідомили про підозру посадовцю КО «Київзеленбуд» та директору приватної фірми, які, за даними слідства, привласнили понад 800 тисяч гривень під час реконструкції та благоустрою столичного парку «Орлятко» у Солом’янському районі, інформує Завтра.UA.

Схема розкрадання: неіснуючі роботи на понад 800 тисяч гривень

Як встановило слідство, предметом злочинної схеми стали роботи з вивезення ґрунту. Відповідно до домовленостей, приватне підприємство мало їх виконати, а працівник комунального об’єднання «Київзеленбуд» – забезпечити належний контроль за обсягами виконаного.

Натомість, використовуючи своє службове становище та зловживаючи довірою, директор підрядної організації вніс до офіційних документів свідомо неправдиву інформацію. Документи містили дані про роботи, які фактично не були виконані. На основі цих фальшивих актів на рахунок підрядника було безпідставно перераховано понад 800 тисяч гривень бюджетних коштів.

Кваліфікація злочину: підробка та розкрадання

Дії директора підрядної організації кваліфіковано за низкою статей Кримінального кодексу України: шахрайство (ч. 4 ст. 191 КК України) та службове підроблення (ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

Працівнику комунального підприємства «Київзеленбуд» інкримінують пособництво у вчиненні вказаних правопорушень.

Слідство триває, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Цей випадок вкотре підкреслює гостру проблему корупції у сфері державних закупівель та комунальних робіт у столиці.

