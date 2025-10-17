Віце-президент США Джей Ді Венс заявив в інтерв’ю Newsmax, що ключовою перешкодою для завершення війни між Росією та Україною, незважаючи на місяці дипломатичних зусиль, є небажання обох сторін досягти мирної угоди. Венс підкреслив, що для укладання миру потрібна готовність як Москви, так і Києва, інформує Завтра.UA.

Необхідна готовність сторін

В інтерв’ю Греті Ван Сустерен у програмі “The Record With Greta Van Susteren” віце-президент зазначив, що навіть найенергійніша дипломатія Сполучених Штатів не може змусити сторони перейти фінішну пряму, якщо вони не готові до угоди.

«Як би енергійна дипломатія президента Сполучених Штатів не могла змусити людей перейти межу дистанції в один ярд, зрештою мають бути дві сторони, які готові укласти угоду», – сказав Венс.

Він додав: «І зараз, попри всю нашу роботу, а ми будемо продовжувати її виконувати, росіяни та українці просто не на тому етапі, коли можуть укласти угоду».

Невідповідність очікувань та можливість врегулювання

Венс висловив думку, що врегулювання все ще можливе, але для цього потрібна «набагато більше роботи». Він вказав на «фундаментальну невідповідність очікувань», стверджуючи, що «росіяни схильні думати, що вони справляються на полі бою краще, ніж є насправді».

За словами віце-президента, це ускладнювало досягнення угоди протягом останніх кількох місяців, попри певний прогрес.

Підхід Трампа до дипломатії

Віце-президент Венс високо оцінив зовнішньополітичний підхід президента Дональда Трампа, зазначивши, що він просунув переговори далі, ніж це було за попередніх адміністрацій.

«Я думаю, що в обох випадках насправді працює підхід Трампа до дипломатії. Він є енергійним, надає можливості своїм людям на місцях, фактично заохочує їх до укладання угоди та готовий досліджувати деякі нетрадиційні засоби для її укладення», – пояснив він.

Венс визнав, що війна виявилася «особливо міцним горішком», і прогрес, досягнутий у переговорному процесі, не відбувся б без участі Трампа.

Тарифи ефективніші за санкції

Торкаючись використання економічних інструментів впливу на Росію, Венс заявив, що адміністрація Трампа вважає тарифи ефективнішими, ніж санкції.

«Тарифи були досить ефективним інструментом переговорів з росіянами, — продовжив Венс, — але санкції випробовувалися десятиліттями в цьому конкретному регіоні світу та в усьому світі. І я не думаю, що вони насправді працюють особливо добре».

Він застеріг, що в деяких випадках санкції можуть завдати значної шкоди американській економіці, не даючи бажаного результату.

Співпраця з Індією та Китаєм

Віце-президент повідомив, що президент Трамп також безпосередньо співпрацює з ключовими торговельними країнами. Зокрема Індією та Китаєм, щоб обмежити енергетичні доходи Росії, які є головним рушієм її економіки.

«Тож він співпрацював як з Індією, так і з Китаєм, щоб спробувати скоротити продажі нафти, і знову ж таки, щоб чинити тиск на сторони в регіоні, щоб досягти миру», – сказав Венс, додавши, що Трамп «продовжуватиме агресивно працювати над цим».

Нетерпіння президента

Насамкінець, Венс визнав, що тривалий процес переговорів випробовує терпіння членів адміністрації, включаючи самого Трампа.

«Так, іноді це дратує», – сказав Ванс. «Так, [Трамп] іноді стає нетерплячим до всіх причетних».

Однак, віце-президент висловив впевненість: «Поки він продовжує над цим працювати, я думаю, президент має велику впевненість, що зможе досягти угоди. Я думаю, що він це зробить. Питання лише в тому, скільки часу це займе».

Нагадаймо, раніше стало відомо про дзвінок Путіну: як Трамп заплутав карти напередодні переговорів із Зеленським.