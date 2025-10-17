Українська делегація на чолі з Президентом Володимиром Зеленським прибула до Вашингтона з великими сподіваннями на отримання від Дональда Трампа далекобійних ракет “Томагавк”, які можуть змінити хід війни. Проте, як повідомляє Axios, одразу після приземлення українського лідера приголомшила несподівана новина: Трамп провів розмову з Володимиром Путіним і погодився на зустріч із ним в Угорщині. Попри це здивування, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив, що Київ продовжує розраховувати на позитивне рішення Трампа щодо постачання систем озброєння за підсумками запланованої зустрічі сьогодні о 20.00 в Білому домі, інформує Завтра.UA.

Несподіваний анонс Трампа та здивування Зеленського

Зеленський прибув до Вашингтона, демонструючи “дуже оптимістичний настрій” щодо запланованої зустрічі з Трампом і готовності президента постачати далекобійні ракети “Томагавк”.

Однак, “невдовзі після приземлення на авіабазі Ендрюс, український президент був здивований. Він побачив заяву Трампа про те, що він переговорив з Путіним і погодився зустрітися з ним. Зустрітись в Угорщині — найменш дружній до України країні в Європейському Союзі” – пише видання.

Попри цей несподіваний анонс, в українській делегації заявили, що досі розраховують на позитивне рішення Трампа про передачу ракет Tomahawk за підсумками візиту.

Мета візиту: Чіткі рішення та “зміна правил гри”

Керівник апарату Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю Axios підтвердив, що ключова мета візиту — отримати від США “рішення, які допоможуть змінити ставлення Путіна до того, що він перебуває в сильній позиції”.

“Йому потрібно зрозуміти, що з президентом Трампом неможливо грати в ігри”, – наголосив Єрмак.

На першому місці у списку бажань України залишаються ракети «Томагавк». Київ вважає, що “така зброя може змінити правила гри”. Єрмак підкреслив, що ці ракети необхідні Україні для ураження заводів з виробництва безпілотників та ракет глибоко всередині російської території.

Україна також прагне отримати “політичне рішення США про те, що ми зможемо купувати будь-яку зброю, яка нам потрібна. Без будь-яких обмежень”.

За лаштунками: Секретні переговори та готовність до зустрічі з Путіним

Єрмак розповів, що Трамп запросив Зеленського до Білого дому після двох “дуже хороших” телефонних розмов, які вони провели тиждень тому. Лідери, за його словами, “відразу почали говорити дуже конкретно” і швидко домовилися про особисту зустріч, щоб обговорити делікатні питання, які неможливо вирішити телефоном, як-от ситуація на передовій та військові плани.

Крім того, Єрмак підтвердив, що Зеленський повідомив Трампу про свою готовність зустрітися з Путіним у будь-якому форматі та в будь-якому місці світу, окрім Росії чи Білорусі.

Реакція Москви та логістичні виклики

Путін згадав “Томагавки” під час своєї розмови з Трампом, заявивши, що вони не змінять ситуацію на полі бою, але зашкодять американо-російським відносинам та мирному процесу.

Водночас, експерти зазначають, що навіть у разі схвалення постачання, незрозуміло, скільки ракет США зможуть виділити зі своїх запасів. Існують також обмеження з наявністю систем “Тайфон”, необхідних для запуску “Томагавків”. Українські військові експерти також припускають, що можуть бути надані старіші моделі ракет, які можуть бути перехоплені російською ППО.

Проте, Зеленський переконаний, що сама наявність ракет стане потужним козирем у переговорах з Путіним. “Ми вже бачимо, що Москва поспішає відновити діалог, щойно чує про «Томагавки»”, – сказав Президент України.

Сподівання на ЄС та перспектива Нобелівської премії

Україна також покладає надії на рішення ЄС щодо використання понад 100 мільярдів доларів заморожених російських активів для фінансування закупівлі зброї. Єрмак наголосив на потребі у посиленій протиповітряній обороні, перш за все, системах Patriot.

На завершення, Єрмак згадав, що Зеленський сказав Трампу: якщо йому вдасться припинити війну в Україні, то він висуне його на Нобелівську премію миру від імені всіх українців.

“Угода в Газі продемонструвала, що Трамп є лідером вільного світу і що саме він може покласти край війні в Україні. Мільйони українців та людей по всій Європі спостерігатимуть за тим, що відбуватиметься в Білому домі в п’ятницю”, – підсумував керівник ОП.

Нагадаймо, раніше стало відомо про Tomahawk і наступ: Зеленський та Трамп готують пакет “наближення завершення війни”.