В ніч проти 20 жовтня 2025 року російські терористичні війська здійснили чергову масовану атаку на українські регіони, завдавши ударів по Чернігівській та Дніпропетровській областях. Під прицілом ворога знову опинилися об’єкти критичної інфраструктури та цивільні споруди, інформує Завтра.UA.

Удар по енергетичному об’єкту на Чернігівщині: Тисячі абонентів без світла

Російські війська вкотре намагалися паралізувати енергосистему Чернігівської області, завдавши удару по об’єкту в Ніжинському районі. АТ «Чернігівобленерго» підтвердило влучання, повідомивши про значні пошкодження. «Ворог не припиняє масштабної атаки на енергосистему нашої області. Маємо іще одне влучання в енергооб’єкт у Ніжинському районі і 2700 абонентів без електропостачання», – йдеться в повідомленні компанії.

Енергетики наголошують, що пошкодження є дуже масштабними, але посилено працюють над ліквідацією аварій, щоб якнайшвидше відновити живлення. На місці тривають аварійно-відновлювальні роботи. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

Атака на Дніпропетровщину: Пожежі в супермаркеті та житловому будинку

У ніч на 20 жовтня під потужним ударом опинився і Синельніківський район Дніпропетровської області, де пролунали численні вибухи.

Ворожа атака призвела до виникнення пожеж на кількох локаціях. Найбільш помітною стала пожежа, що охопила супермаркет «АТБ». Місцеві Telegram-канали оприлюднили відеозаписи, які демонструють масштабне займання.

Окрім того, за інформацією місцевих пабліків, постраждав і багатоквартирний будинок. Від уламків виникла пожежа, і, за попередніми даними, в квартирах можуть бути заблоковані люди.

На місці події негайно розпочалася рятувальна операція. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) проводять роботи з ліквідації пожеж та евакуації можливих постраждалих. Деталі щодо жертв та поранених, а також повний обсяг руйнувань на Дніпропетровщині, встановлюються.

Нагадаймо, раніше ворог ракетами та дронами зупинив роботу газових об’єктів ДТЕК.