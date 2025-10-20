$12 500 – саме таку суму вимагав та отримав житель Закарпаття за організацію незаконного переправлення через державний кордон 27-річного киянина, інформує Завтра.UA. Цей інцидент знову підіймає гострі питання корупції та існування налагоджених незаконних схем, що діють під час воєнного стану.

«Бізнес» на ухилянтах: деталі затримання

Спільна операція офіцерів Головного оперативно-розшукового відділу 27 прикордонного загону, співробітників Управління стратегічних розслідувань та слідчих ГУНП в Закарпатській області, під процесуальним керівництвом Мукачівської окружної прокуратури, призвела до викриття жителя села Білки.

Зловмисника було затримано в населеному пункті Дунковиця Берегівського району. Момент затримання збігся з отриманням ним обумовленої грошової винагороди – $12 500 США. За ці кошти чоловік планував забезпечити незаконний перетин кордону для 27-річного жителя Києва.

Як засіб для реалізації своєї протиправної схеми фігурант використовував автомобіль марки BMW, який правоохоронці вилучили як речовий доказ.

Кримінальна кваліфікація та запобіжний захід

Дії переправника кваліфіковані за ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів.

Днями суд обрав для жителя Закарпаття запобіжний захід. Зловмисника взято під варту терміном на 60 діб. Водночас, суд передбачив можливість внесення застави у розмірі 363 360 гривень.

Корупційний чинник та масштаб проблеми

Виявлення подібних схем за чималу плату свідчить про наявність організованих злочинних груп та, ймовірно, корумпованих зв’язків у прикордонній сфері, що дозволяють функціонувати цьому «бізнесу» на ухилянтах.

Сплата $12 500 підтверджує високу ціну, яку готові платити особи, що бажають уникнути мобілізації. Високий попит стимулює пропозицію, перетворюючи незаконне переправлення людей на високоприбутковий, але вкрай небезпечний для національної безпеки корупційний «стартап». Правоохоронні органи продовжують роботу щодо встановлення повного кола осіб, причетних до цієї та інших подібних незаконних схем.

