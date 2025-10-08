Депутат однієї з територіальних громад Тернопільщини постане перед законом за організацію схеми незаконного уникнення мобілізації. За даними ДБР, він використовував своє становище для фальсифікації медичних документів, що дозволяло військовозобов’язаним чоловікам неправомірно зніматися з військового обліку, інформує Завтра.UA.

Схема “послуг”: Фейкові довідки та $10 000

За інформацією правоохоронців, депутат підшукував чоловіків, які бажали уникнути мобілізації. Він обіцяв «домовитися» з працівниками Територіального центру комплектування (ТЦК) та сфальсифікувати необхідні медичні документи.

Надалі, за відпрацьованою схемою, ТЦК мав видавати «клієнтам» липові медичні довідки про непридатність до служби. На їхній підставі чоловіків планувалося незаконно зняти з військового обліку, що дозволяло б їм уникнути мобілізації.

Вартість таких протиправних «послуг» коливалася від 8 до 10 тисяч доларів США.

Затримання на гарячому та стаття обвинувачення

Правоохоронці затримали депутата у червні цього року під час отримання частини грошей — 4,5 тисячі доларів США від одного з військовозобов’язаних.

Його судитимуть за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди для впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво у справі здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.

