Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом особам, які, користуючись банківською гарантією, привласнили велику партію тютюнових виробів, завдавши комерційному банку збитків на понад 128 млн гривень, інформує Завтра.UA. Схема, що має ознаки класичного розкрадання, використовувала механізм відстрочки платежу та банківської гарантії, залишивши фінансову установу у ролі постраждалої сторони.

Цинічна оборудка: Товар отримали, платити не стали

Згідно з матеріалами слідства, фігуранти, які займалися оптовою торгівлею тютюновими виробами, уклали договір поставки продукції зі швейцарською компанією-виробником. Ключовим моментом угоди була відстрочка платежу на два тижні, а гарантом виконання фінансових зобов’язань виступив комерційний банк. Саме банк зобов’язався покрити вартість товару, якщо покупці не розрахуються вчасно.

У 2024 році підозрювані отримали від закордонної компанії партію тютюнової продукції загальною вартістю понад 143 млн грн. Примітно, що ця продукція автоматично перебувала у заставі банку до повного розрахунку. Але замість оплати, “бізнесмени” просто привласнили товар.

Банк як жертва розкрадання: Виплата мільйонів власним коштом

Оскільки покупці не виконали своїх зобов’язань, банк-гарант був вимушений сплатити постачальнику всю суму. Загальні збитки фінансової установи склали понад 128 млн гривень власних коштів. Частину вартості товару банк покрив із залишків коштів підприємства на його рахунках, але левову частку – із власного капіталу.

Фактично, банк став жертвою зухвалого розкрадання, забезпечивши товаром шахраїв, які зникли з ним, залишивши фінансову установу відповідати за їхні борги. Ця ситуація підкреслює ризики, пов’язані з корупційними схемами у сфері гарантій та банківського забезпечення.

Сувора відповідальність: До 12 років ув’язнення за привласнення

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури, зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чужого майна, вчинене в особливо великих розмірах).

Санкція цієї статті є суворою і передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з додатковими обмеженнями, включаючи позбавлення права обіймати певні посади та конфіскацію майна.

Наразі триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі СУ УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції. Слідство має на меті встановити всі обставини шахрайської схеми та притягнути винних до максимальної відповідальності.

Раніше стало відомо про банк чи “пральня”: Як топ-чиновники найбільшої фінустанови України допомагали відмивати мільярди.