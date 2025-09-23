Справа про масштабну корупцію у найбільшому банку України доходить до суду. Прокурори скерували обвинувальний акт стосовно ексвласника фінустанови та керівника його столичної філії, підозрюваних у заволодінні понад 5,3 млрд грн, інформує Завтра.UA.
За даними слідства, бізнесмен створив злочинне угруповання, учасники якого підробили банківські документи, щоб створити ілюзію внесення готівки в касу банку. Після цього обвинувачені сфабрикували інкасацію цих коштів до головного офісу фінустанови. У результаті на рахунок ексвласника банку було зараховано понад 5,3 мільярда гривень під виглядом конвертованої готівки, якої насправді не існувало.
Частину цих коштів, а саме 4,1 мільярда гривень, бізнесмен легалізував. Дії обвинувачених кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:
- Заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.
- Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
- Підроблення документів та службове підроблення.
Досудове розслідування проводили детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) за підтримки Служби безпеки України (СБУ). Матеріали щодо ще п’ятьох ймовірних учасників угруповання були виділені в окремі кримінальні провадження.
Ця справа є однією з наймасштабніших в історії України щодо корупції у фінансовому секторі та може стати ключовою для підтвердження принципу невідворотності покарання за злочини, вчинені високопосадовцями та бізнесменами.
Раніше стало відомо, що проти екс-власника Дельта банку Лагуна застосували санкції – через співпрацю з росією.