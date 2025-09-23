Справа про масштабну корупцію у найбільшому банку України доходить до суду. Прокурори скерували обвинувальний акт стосовно ексвласника фінустанови та керівника його столичної філії, підозрюваних у заволодінні понад 5,3 млрд грн, інформує Завтра.UA.

За даними слідства, бізнесмен створив злочинне угруповання, учасники якого підробили банківські документи, щоб створити ілюзію внесення готівки в касу банку. Після цього обвинувачені сфабрикували інкасацію цих коштів до головного офісу фінустанови. У результаті на рахунок ексвласника банку було зараховано понад 5,3 мільярда гривень під виглядом конвертованої готівки, якої насправді не існувало.

Частину цих коштів, а саме 4,1 мільярда гривень, бізнесмен легалізував. Дії обвинувачених кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

Заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

в особливо великих розмірах. Легалізація (відмивання) майна , одержаного злочинним шляхом.

, одержаного злочинним шляхом. Підроблення документів та службове підроблення.

Досудове розслідування проводили детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) за підтримки Служби безпеки України (СБУ). Матеріали щодо ще п’ятьох ймовірних учасників угруповання були виділені в окремі кримінальні провадження.

Ця справа є однією з наймасштабніших в історії України щодо корупції у фінансовому секторі та може стати ключовою для підтвердження принципу невідворотності покарання за злочини, вчинені високопосадовцями та бізнесменами.

Раніше стало відомо, що проти екс-власника Дельта банку Лагуна застосували санкції – через співпрацю з росією.