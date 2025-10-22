Український прапор знову піднято над Кучеровим Яром! Збройні Сили України здійснили успішну операцію на Покровському напрямку Донецької області, повністю вибивши російські окупаційні війська із селища. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у середу, 22 жовтня, інформує Завтра.UA.

Десантники звільнили селище та поповнили обмінний фонд

Як зазначили в Генштабі, Кучерів Яр звільнили військовослужбовці Десантно-штурмових військ. У командуванні ДШВ уточнили, що це, зокрема, 132 окремий розвідувальний батальйон ДШВ.

Під час операції ЗСУ взяли в полон понад 50 окупантів.

«Суттєво поповнено і обмінний фонд для нашої держави — кілька десятків російських полонених», — йдеться в повідомленні.

Ситуація на Донеччині: контрнаступ ЗСУ триває

Звільнення Кучерів Яру відбувається на тлі активних дій українських військових у регіоні.

18 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові здійснюють контрнаступальну операцію на Донеччині, зокрема в районах Покровська і Добропілля. Ця успішна операція підтверджує прогрес Збройних Сил України на цьому важливому напрямку.

