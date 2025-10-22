Посадовець “забув” вказати у декларації значні кошти на банківських рахунках та мільйонну позику дружини. ДБР повідомило про підозру меру міста, інформує Завтра.UA.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) продовжують боротьбу з корупційними проявами серед посадовців. У рамках системної роботи з викриття незаконних активів, ДБР оголосило підозру міському голові Первомайська Миколаївської області за декларування недостовірної інформації на суму понад 5,3 мільйона гривень.

Деталі “забутих” активів: 5 мільйонів від зятя

За інформацією слідства, під час подання щорічної декларації за 2023 рік посадовець свідомо не вказав низку значних фінансових активів та зобов’язань.

Зокрема, мер не задекларував:

300 тисяч гривень , які знаходилися на його особистих банківських рахунках.

, які знаходилися на його особистих банківських рахунках. Фінансові зобов’язання дружини, а саме – «позику» готівки від зятя у розмірі 5 мільйонів гривень.

Таким чином, загальна сума недостовірних відомостей у декларації перевищила 5,3 мільйона гривень. Ці дії трактуються як спроба приховати незаконно набуті активи або подати неправдиві дані, що є серйозним порушенням антикорупційного законодавства.

Правова оцінка та можливе покарання

На підставі зібраних доказів міському голові Первомайська повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді до двох років обмеження волі.

Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Миколаївська обласна прокуратура. У ДБР наголошують, що будь-які спроби посадовців приховати статки отримають належну правову оцінку.

