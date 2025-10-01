Прокурори Офісу Генерального прокурора завершили розслідування гучної справи про корупцію та незаконне збагачення, скерувавши до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника директора Центрального лісового офісу ДП «Ліси України». Експосадовця звинувачують у привласненні активів на понад 13 мільйонів гривень, які він вклав у елітні автомобілі та значні особисті витрати. Крім того, чиновник роками приховував ці мільйони, вносячи завідомо неправдиві відомості до своїх декларацій, що стало ключовим епізодом у викритті його корупційної схеми, інформує Завтра.UA.

Привласнені мільйони: розкішні авто та значні витрати

За даними слідства, колишній топпосадовець набув необґрунтованих активів на понад 13 млн грн. Йдеться про майно та кошти, походження яких не підтверджено законними доходами.

Серед виявлених активів:

Елітний автопарк: Автомобіль Porsche Cayenne 2019 року випуску, вартістю понад 2,7 млн грн . Новий автомобіль Mercedes-Benz 2024 року випуску, вартістю понад 5,2 млн грн .

Грошові витрати та перекази: Понад 5,7 млн грн , витрачених на товари, роботи, послуги та грошові перекази третім особам.

Значна готівка: 10 тис. євро та 53 тис. дол. США .



Приховування статків: мільйонні розбіжності у деклараціях

Окрім незаконного збагачення, експосадовцю інкримінують умисне внесення недостовірних відомостей до щорічних декларацій.

У декларації за 2023 рік розбіжність із достовірними даними склала 11,7 млн грн .

розбіжність із достовірними даними склала . У декларації за 2024 рік сума невідповідності перевищила 14,3 млн грн.

Дії колишнього заступника директора кваліфіковано за статтями 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 2 ст. 366-2 (подання завідомо неправдивих відомостей у деклараціях) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у справі проводили слідчі ДБР у Вінниці за оперативного супроводу працівників територіального управління ДБР у Хмельницькому.

