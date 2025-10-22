Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили та заблокували спробу підриву мобілізації в Одесі, організовану комісією лікарів Військово-лікарської комісії (ВЛК) Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), інформує Завтра.UA. Члени комісії систематично видавали військовозобов’язаним фальшиві висновки про проходження ВЛК без їх фактичної присутності, що дозволяло незаконно оформлювати відстрочки від служби.

Незаконна “відстрочка”: механізм фальсифікації документів

Згідно з даними слідства, лікарі ВЛК видавали військовозобов’язаним «липові» довідки, які засвідчували їхнє нібито проходження медичної комісії. Ключовою ознакою корупційної схеми була повна відсутність призовників під час оформлення цих документів. Така фальсифікація висновків ВЛК давала можливість особам, що бажали уникнути мобілізації, незаконно отримати відстрочку від військової служби.

Зв’язок із масштабною схемою: $16 тисяч за уникнення мобілізації

Викрита діяльність лікарів є частиною ширшої корупційної мережі. Слідство встановило, що члени ВЛК діяли за попередньою «платною» домовленістю з учасниками масштабної корупційної схеми, яких ДБР викрило раніше.

Нагадаємо, що ця оборудка була організована місцевим мешканцем, який залучив до неї співробітника Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника Приморського РТЦК та СП, а також ще двох знайомих. Ці ділки пропонували охочим уникнути військової служби за значну суму – 16 тис. доларів США. Обвинувальні акти щодо організаторів цієї схеми вже скеровані до суду.

Підозри та покарання: службове підроблення та обмеження волі

Наразі чотирьом членам військово-лікарської комісії офіційно повідомлено про підозру. Їм інкриміновано службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Вирішується питання щодо їхнього відсторонення від займаних посад. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до корупційної оборудки. Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що начальника ТЦК затримали за продаж військово-облікових документів.