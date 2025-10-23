НАБУ та САП продовжують боротьбу з кричущою корупцією у сфері відновлення критичної інфраструктури, оголосивши нові підозри чотирьом ключовим фігурантам резонансної справи на Дніпропетровщині, інформує Завтра.UA. Йдеться про організовану злочинну групу, яка, згідно з даними слідства, цинічно розікрала понад 129 мільйонів гривень, призначених для життєво необхідної реконструкції водогону в Кам’янському районі. Масштабне розкрадання державних коштів на тлі нагальної потреби у ремонті інфраструктури викликало значний суспільний резонанс.

Нові фігуранти корупційного скандалу

Слідство інкримінує нові підозри:

Заступнику директора проєктної організації (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України – пособництво у привласненні);

(ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України – пособництво у привласненні); Заступнику директора товариства-переможця тендеру (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України – пособництво у привласненні);

(ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України – пособництво у привласненні); Керівнику фірми-«прокладки» , через яку здійснювалися махінації із закупівлями (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України – пособництво у привласненні та легалізація коштів);

, через яку здійснювалися махінації із закупівлями (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України – пособництво у привласненні та легалізація коштів); Організатору групи (якому раніше вже було повідомлено про підозру) додатково інкриміновано легалізацію незаконно набутих коштів (ч. 3 ст. 209 КК України).

Схема розкрадання: Труби утридорога і впливові зв’язки

Розслідування встановило, що протягом 2022-2023 років члени угруповання забезпечили перемогу в тендері на реконструкцію водогону у Кам’янському районі підконтрольному їм товариству.

Ключовий елемент схеми – завищення цін у рази:

Левова частка укладеного договору припадала на закупівлю трубної продукції. Товариство-«переможець» придбало труби у виробника за ринковою, адекватною вартістю. Однак, використовуючи підконтрольну фірму-«прокладку», цей же товар був перепроданий комунальному підприємству утридорога. Унаслідок такої цинічної маніпуляції цінами, комунальне підприємство зазнало збитків, які становлять понад 129 млн грн.

Тінь ФБР: Організатор під прицілом іноземних правоохоронців

Особливого цинізму справі додає той факт, що бенефіціарним власником фірми-«переможця» був відомий місцевий підприємець. Як зазначає слідство, ця особа мала значний вплив на керівництво комунального підприємства.

Ще більш кричущим є те, що цей підприємець, який організував розкрадання мільйонів на критичній інфраструктурі, розшукується Федеральним бюро розслідувань США (ФБР) за вчинення майнових злочинів.

Після заволодіння коштами, лідер групи та керівник фірми-«прокладки» здійснили їх легалізацію, вивівши на рахунки низки інших пов’язаних компаній.

Слідство триває. Оголошені підозри є свідченням системної роботи правоохоронців щодо викриття корупції на життєво важливих для держави об’єктах.

