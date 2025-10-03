Значний корупційний скандал розгортається на Дніпропетровщині: 6,8 мільйона гривень, виділених на життєво важливу реконструкцію укриттів у школах міста Самар, були, ймовірно, розкрадені. Дніпропетровська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти високопосадовиці міськради та інженера з технічного нагляду, яких підозрюють у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні. Справа стосується цинічної схеми розкрадання державних грошей, призначених для безпеки дітей, інформує Завтра.UA.

Схема розкрадання: Фіктивні акти та завищені ціни

Слідство встановило, що у вересні 2023 року заступниця начальника одного з управлінь Самарівської міськради уклала договір з підконтрольною компанією на проведення робіт з реконструкції чотирьох шкільних укриттів.

Ключову роль у схемі відіграв інженер з технічного нагляду цього товариства. За даними слідства, він свідомо вносив до актів виконаних робіт недостовірні відомості. Зокрема, він завищив вартість використаних будівельних матеріалів та обсяг фактично виконаних робіт.

Збитки державі: Посадовиця підписала фіктивні документи

Посадовиця міськради, достовірно знаючи про неправдивість інформації в актах, підписала ці документи. У результаті таких дій державі було завдано збитків на суму 6,8 млн грн. Ці кошти мали забезпечити безпечні умови для навчання дітей.

Правоохоронці кваліфікували дії обвинувачених за:

Ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України (Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах);

Ч. 1 ст. 366 КК України (Службове підроблення).

Досудове розслідування у справі проводило ГУНП в області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

