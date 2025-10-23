В Україні викрито грандіозну схему розкрадання державних коштів, організовану колишнім керівництвом Квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) Луганська. Працівники ДБР завершили розслідування, яке виявило, що експосадовці та їхні спільники привласнили понад 101 мільйон гривень, цинічно наживаючись на життєво необхідних закупівлях паливної деревини для потреб Збройних Сил України. Обвинувальний акт у цій справі вже скеровано до суду, інформує Завтра.UA.

Організатори та спільники: КЕВ і приватний сектор

Згідно з матеріалами ДБР, злочинну схему організували колишній керівник КЕВ Луганська та його безпосередній підлеглий. До оборудки вони залучили ще двох чинних посадовців того ж підрозділу, який наразі дислокується у місті Дніпро, а також приватного підприємця.

Ця група осіб діяла спільно, використовуючи своє службове становище для особистого збагачення за рахунок оборонного бюджету країни.

Шахрайство з тендерами: Завищені ціни та обхід торгів

Ключовим елементом схеми стало забезпечення закупівлі паливної деревини за значно завищеними цінами. Зловмисники укладали договори з непрямими постачальниками, свідомо оминаючи при цьому процедуру відкритих торгів, що є обов’язковою для таких великих обсягів закупівель.

Загалом було задокументовано 47 епізодів закупівель, здійснених за неправомірно завищеною вартістю. Обсяг закупленої деревини склав понад 66 тисяч складометрів.

Збитки державі: Понад 101 мільйон гривень

Загальна сума збитків, завданих державі внаслідок цієї корупційної діяльності, шокує – вона перевищує 101 мільйон гривень. Ці кошти були вкрадені фактично з кишень військових у критичний для країни час.

Наразі обвинувальний акт стосовно екс керівництва КЕВ Луганська та його спільників скеровано до суду. Слідство очікує на справедливе покарання для осіб, які цинічно наживалися на забезпеченні обороноздатності України.

