Заходи проти «Лукойлу» та «Роснефти» з’являються на тлі застою переговорів щодо припинення війни в Україні. Президент Трамп відклав заплановану зустріч з Путіним. Ціни на нафту зросли, інформує Завтра.UA.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження суттєвих нових санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній – ПАТ «Роснефть» та ПАТ «Лукойл». На тлі зростання розчарування у Вашингтоні через затягування війни в Україні. Як пише The Wall Street Journal, нові заходи є відповіддю на застій у переговорах щодо припинення вогню та посиленням тиску на Кремль.

Санкції знаменують кардинальну зміну підходу Трампа, який раніше планував зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Але тепер відклав цю зустріч, заявивши, що не бажає марної розмови.

Повне відрізання від долара та світових фінансів

Нові санкції є значно жорсткішими за попередні обмеження, які стосувалися лише американських ринків капіталу.

«До сьогодні «Роснефть» і «Лукойл» були відрізані від американських ринків капіталу. Сьогодні вони повністю відрізані від долара – від усіх транзакцій будь-якого виду», – пояснив колишній високопоставлений чиновник Державного департаменту, відповідальний за санкції, Едді Фішман.

Міністерство фінансів США також попередило, що запроваджує ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які здійснюють значні операції або надають будь-які послуги, пов’язані з військово-промисловою базою Росії, включно з цими нафтовими гігантами.

«Китайський банк, нафтотрейдер з ОАЕ, індійський нафтопереробний завод – якщо будь-хто з них здійснює операції з цими російськими компаніями, вони можуть потрапити під санкції США», – запевнив Фішман.

Удар по фінансуванню війни та економіці РФ

«Роснефть», яку очолює близький союзник Путіна Ігор Сечин, та приватна компанія «Лукойл» разом виробляють майже половину загального обсягу експорту нафти РФ. Податки від нафтогазової промисловості становлять близько чверті федерального бюджету. Очікується, що нові обмеження завдадуть сильного удару по фінансуванню військових дій Росії.

«Військова машина Росії зазнає серйозного удару. Вони вже зараз мають труднощі з фінансуванням уряду та збройних сил, тому це вплине на їхню здатність продовжувати війну. І може стати рушійним фактором, який змусить Путіна сісти за стіл переговорів», – підкреслив Кім Донаван, ексспівробітник Білого дому та Мінфіну, нині в Atlantic Council.

Індія та Китай під прицілом

Нові санкції мають значно скоротити потоки російської нафти до Індії. Вона стала ключовим покупцем після початку повномасштабного вторгнення. Керівники індійських нафтопереробних заводів уже заявили, що обмеження унеможливлять подальше продовження поставок.

Трамп заявив, що планує обговорити питання купівлі російської нафти Китаєм на запланованій зустрічі з Президентом Китаю Сі Цзіньпіном наступного тижня в Південній Кореї. А прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що країна скоротить свої закупівлі.

«Насправді все зводиться до того, чи бояться Китай та Індія подальшої ескалації вторинних санкцій», – прокоментувала Рейчел Зімба, аналітик Центру нової американської безпеки.

Європа посилює тиск

Паралельно з діями США, Європейський Союз схвалив свій 19-й пакет заходів, який передбає:

Заборону імпорту скрапленого природного газу з Росії, починаючи з наступного року.

Санкції проти 45 організацій, які допомагали РФ ухилятися від попередніх обмежень, включаючи 12 компаній у Китаї та Гонконзі.

Підтримку плану надання Україні позики в розмірі $200 мільярдів із заморожених російських активів для фінансування Збройних Сил протягом наступних двох років.

На тлі новин про санкції, ціна на нафту марки Brent зросла на 3,9%, склавши близько $65 за барель. А West Texas Intermediate підскочила до $61.

