Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив про скасування запланованої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Головною причиною названо його особисту оцінку, що переговори не принесуть бажаного результату на даний момент, інформує Завтра.UA.

Скасування зустрічі та пояснення

Президент США Дональд Трамп під час спільного брифінгу з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомив про рішення скасувати заплановані переговори з російським лідером Володимиром Путіним.

“Ми щойно скасували зустріч із президентом Путіним. Мені здалося, що ми не досягнемо того, чого маємо досягти, тому я скасував її, але ми зробимо це в майбутньому”, — заявив Трамп.

Очільник Білого дому уточнив, що відміна зустрічі була зумовлена його особистою оцінкою ситуації: “просто мені здалося це неправильним” та “було б недоречно”.

Безрезультатність попередніх розмов

Трамп також зазначив, що, хоча розмови з Путіним “бувають добрими”, вони зрештою “просто нікуди не ведуть”.

“Я думаю, що з точки зору чесності, єдине, що я можу сказати, це те, що кожного разу, коли я розмовляю з Володимиром, у нас відбуваються хороші розмови. А потім вони нікуди не приводять. Вони просто нікуди не приводять”, — сказав він, вказуючи на відчуття, що бажаного результату наразі досягти не вдасться.

Територіальні запити Путіна як перешкода

Президент США натякнув, що однією з ключових проблем є територіальні запити Путіна, що унеможливлюють ефективні домовленості.

“Я завжди відчував, що він хоче все повністю, а не частину. Але зараз, я вважаю, він більше хоче домовлятися. І я вважаю, що він готовий до угоди. Подивимося, подивимось. Ми не хочемо, щоб він отримав усе”, – зазначив Трамп.

Перспектива майбутніх переговорів

Водночас, Дональд Трамп не виключив можливості проведення зустрічі з Путіним у майбутньому, коли умови будуть більш сприятливими для досягнення бажаного результату.

“Ми зробимо це в майбутньому”, – пообіцяв президент США.

