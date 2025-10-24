Мобілізація в Україні триває, і право на відстрочку для чоловіків, які утримують трьох або більше неповнолітніх дітей, стало предметом жвавих обговорень та суперечок у соціальних мережах. Втім, у Верховній Раді запевняють, що підстав для скасування цієї норми наразі немає, інформує Завтра.UA.

Суперечки у мережі: “Багатодітні мають іти захищати сім’ю”

Останнім часом у соціальних мережах розгорілася гостра дискусія щодо відстрочки від мобілізації для багатодітних чоловіків. Обговорення часто перетинало межі цензурного спілкування, перетворюючись на відверту лайку.

Окремі дописувачі висловлювали думку, що багатодітні чоловіки “насамперед мають іти й захищати свою сім’ю”, тоді як інші коментатори, серед яких жінки, які мають трьох дітей, наголошували на своїх труднощах та праві на “маленьке щастя”. Деякі жінки зазначили, що їхні чоловіки з трьома дітьми свідомо відмовилися від права на відстрочку та вже захищають Україну.

На тлі цих суперечок у мережі також почали ширитися чутки про можливе скасування відстрочки для багатодітних, з жартами про “епоху Броніславів”.

У Раді прояснили долю відстрочки для багатодітних

Ситуацію прокоментувала представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз.

Вона зазначила, що при підготовці змін до мобілізаційного законодавства, норма про відстрочку для багатодітних чоловіків була підтримана з урахуванням позицій кількох відомств, включаючи Міністерство соціальної політики та Міністерство оборони.

“Це була чітка позиція Міністерства соціальної політики… було обґрунтовано тим, щоб була можливість тримати тил і щоб була можливість рухатися далі”, — пояснила Ірина Фріз.

Ключовим критерієм, за її словами, стала потреба у посиленому догляді за трьома і більшою кількістю неповнолітніх дітей.

Щодо чуток про перегляд норми:

Ірина Фріз запевнила, що жодної зареєстрованої ініціативи щодо перегляду цієї норми немає навіть на обговоренні.

“Жодної зареєстрованої ініціативи щодо перегляду цієї норми я не бачила. Кулуарних розмов на цю тему теж не чула”, — заявила парламентарка.

Хто має право на відстрочку: Категорії громадян

Згідно з чинним законодавством України, право на відстрочку від мобілізації мають такі категорії чоловіків:

Особи з інвалідністю;

Непридатні до служби за станом здоров’я;

Багатодітні батьки (утримують трьох або більше неповнолітніх дітей);

(утримують трьох або більше неповнолітніх дітей); Одинокі батьки;

Опікуни та піклувальники;

Особи, чиї близькі родичі загинули під час захисту Батьківщини;

Звільнені з полону;

Особи, які здобувають вищу освіту за денною або дуальною формою;

Окремі категорії працівників критично важливих підприємств, державних службовців, суддів, науковців і педагогів.

Батьки трьох дітей, які мають відстрочку, також мають право на виїзд за кордон за умови супроводу дітей або якщо діти вже перебувають за кордоном. Крім того, деякі батьки відзначають зручність оновлення даних через застосунок “Резерв+” кожні 90 днів замість відвідування ТЦК.

