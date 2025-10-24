Згідно з інформацією від ДТЕК та регіональних обленерго, 24 жовтня низка областей України, включаючи Київ та Київську область, а також Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Чернігівську, Сумську та Полтавську області, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії, інформує Завтра.UA.

Графіки відключення світла в Києві 24 жовтня

Графіки відключення світла Київська область

Графіки відключення світла Дніпропетровська область

Відключення світла у Запорізькій області

Відповідно до команди «Укренерго», від 07:00 до 23:00 у Запорізькій області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Одночасно вимикатимуться півтори черги.

Коли не буде світла за чергами (підчергами) з урахуванням часу на перемикання:

1.1: 09:00 — 12:30, 19:30 — 23:00

1.2: 09:00 — 12:30

2.1: 09:00 — 12:30, 19:30 — 23:00

2.2:19:30 — 23:00

3.1: 12:30 –16:00

3.2: 12:30 — 16:00

4.1: 12:30 — 16:00

4.2: не вимикається

5.1: 06:30 — 09:00, 16:00 — 19:30

5.2: 16:00 — 19:30

6.1: 06:30 — 09:00, 16:00 — 19:30

6.2: 06:30 –09:00

Перелік адрес, що знеструмлюються за чергами (підчергами) можна переглянути на сайті АТ «Запоріжжяобленерго».

Також від 07:00 до 23:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Відключення світла у Харківській області

За вказівкою «Укренерго» 24 жовтня від 07:00 до 23:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Застосовуватимуться 1,5 черги відключень. Перелік адрес за чергами — у повідомленні.

Для промисловості та бізнесу від 07:00 до 23:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Відключення світла в Чернігівській області

«Чернігівобленергео» опублікувало графік погодинних відключень світла на 24 жовтня. Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься, тож мешканців регіону закликали стежити за офіційними ресурсами обленерго.

Відключення світла в Сумській області

Графіки погодинних відключень 24 жовтня у Сумській області діятимуть від 07:00 до 23:00 в обсязі 1,5 черги. Дізнатися свою чергу/підчергу можна на сайті АТ «Сумиобленерго».

Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному застосунку.

Протягом доби графіки погодинних відключень можуть змінюватися, залежно від ситуації в енергетичній системі України.

Відключення світла в Полтавській області

У Полтавській області 24 жовтня графіки погодинних відключень світла будуть застосовані від 7:00 до 23:00 в обсязі 1,5 черги. Перелік адрес тут.

