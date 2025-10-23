Ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними до 30 квітня 2026 року. Про це заявила Прем’єрка Юлія Свириденко, оголошуючи про продовження дії Положення про покладання спеціальних обов’язків (ПСО), інформує Завтра.UA.

Під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год.

Також зберігається пільгова ціна для споживачів з електроопаленням:

За обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме ціна — 2,64 грн за кВт⋅год.

на місяць діятиме ціна — За споживання понад встановленого ліміту ціна — 4,32 грн за кВт⋅год.

Уряд наголошує, що це рішення є частиною комплексної програми підтримки українців узимку, спрямованої на зменшення фінансового тиску на родини протягом опалювального сезону. Таким чином, українці можуть бути впевнені, що ціни на електроенергію залишаться незмінними цієї зими.

