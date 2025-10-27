В той час як увага світу була прикута до політичних маневрів навколо України, включаючи суперечливу зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським 17 жовтня та подальше запровадження американських санкцій проти російських нафтових компаній, президент Росії Володимир Путін ескалує повітряну війну, намагаючись знищити енергетичну інфраструктуру України з наближенням зими. Замість завоювання, Кремль, схоже, обрав стратегію руйнування, щоб зробити частини країни непридатними для життя, підірвати промисловість та спричинити масову паніку та еміграцію, пише The Economist, інформує Завтра.UA.

Цілі Кремля: Деіндустріалізація та ізоляція Сходу

Після втрати сотень тисяч солдатів в обмін на менше ніж 1% території України, Путін переключився на завдання авіаударів по електромережах, системах центрального опалення та газовій інфраструктурі. Як повідомляється, мета полягає в тому, щоб зробити значну частину сходу країни непридатною для життя.

Особлива увага приділяється прикордонним регіонам, таким як Сумщина, Чернігівщина та Харківщина. За словами інсайдерів, ці атаки спрямовані на фактичне розділення України, ізолюючи промисловий схід від західних джерел енергії та послаблюючи лінії передачі. Російські військові намагаються “відключити електроенергію на сході, а не по всій країні”, – пояснює джерело.

Еволюція загроз: Хвилі швидких і точних “шахедів”

Незважаючи на значне покращення систем протиповітряної оборони України, включаючи розробку перехоплювальних дронів, російська тактика розвивається швидше. Кремль відмовився від використання дорогих і неточних ракет на користь атак конкретних регіонів хвилями дешевих дронів типу “шахед”.

Нові БПЛА значно перевершують перші прототипи 2022 року. Вони здатні летіти понад 300 км/год, використовують штучний інтелект на фінальному етапі для обходу систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та пікірують майже вертикально, що ускладнює їх ураження. Кількість дронів у нічних атаках зросла з приблизно 150 до 600-700, які часто прибувають до цілі майже одночасно.

Удар по енергетичному хребту країни

Російські атаки зосереджені як на виробництві енергії (ядерні, гідро- та теплові електростанції), так і на її розподілі. За останні три тижні виведено з ладу кілька теплових станцій та, ймовірно, половину видобутку газу.

Основна увага приділяється 90 ключовим підстанціям, що перетворюють високу напругу (750 кВ) від електростанцій на нижчу (330 кВ та 110 кВ) для живлення регіональних мереж. Атаки виявляють слабкі місця в системі: багато критичних вузлів залишалися вразливими або не відповідали стандартам захисту через брак ресурсів.

Похмурий, але не безнадійний настрій

Хоча настрій в енергетичному секторі “похмурий”, він не є безнадійним. Україна має запасні трансформатори та досвід подолання складних викликів. Країна створює нові підрозділи, які поєднують ППО та ударні дрони для захисту важливих об’єктів.

Проте, за прогнозами, ця зима стане “безпрецедентним” випробуванням. Існує висока ймовірність тривалих відключень електрики та газу в багатьох регіонах, оскільки Путін навряд чи зупиниться у своїй стратегії нищення.

Нагадаймо, під час нічної атака РФ по Україні були вибухи у Конотопі, прильоти у Запоріжжі: нічний терор “шахедами” знеструмив понад 1700 будинків.