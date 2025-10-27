В ніч з 26 на 27 жовтня 2025 року Росія здійснила чергову хвилю ударів по території України, задіявши ударні дрони-камікадзе типу “Шахед”. Основний акцент атаки припав на північно-східні та південні регіони, зокрема, вибухи пролунали в Конотопі (Сумщина), зафіксовані прильоти дронів на Чернігівщині та в Запорізькому районі. Повітряні тривоги охопили також Харківську, Дніпропетровську та Полтавську області, де сили протиповітряної оборони працювали по численних ворожих цілях, інформує Завтра.UA.

Вибухи та пошкодження інфраструктури

Конотоп (Сумщина): Близько 22:19 в місті пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух “Шахедів” у бік Конотопа.

Конотоп (Сумщина): Близько 22:19 в місті пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух "Шахедів" у бік Конотопа.

Чернігівщина: Внаслідок атаки безпілотниками були уражені об'єкти транспортної інфраструктури. Зокрема, мер Корюківки Ратан Ахмедов повідомив, що через обстріл тимчасово скасовано приміське залізничне сполучення Сновськ-Бахмач. Повітряні сили фіксували рух дронів у напрямку Мени та Корюківки.

Запорізький район: Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про щонайменше п'ять ударів безпілотниками по району. Внаслідок обстрілу без електропостачання залишилися понад 1700 абонентів. Пошкоджено приватні будинки, спортивний заклад та господарські споруди. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих внаслідок цієї конкретної атаки.

Хронологія повітряної тривоги та руху БПЛА

Протягом вечора та ночі Повітряні сили ЗСУ регулярно інформували про рух ворожих дронів та оголошення повітряних тривог:

Вечір 26 жовтня (після 17:00): Перші групи “Шахедів” були зафіксовані у Харківській та Дніпропетровській областях, рухаючись у бік Павлограда, Юріївки, Петропавлівки та інших населених пунктів. Нові групи дронів з’явилися на Чернігівщині (у бік Холмів, між Меною і Сновськом) та Сумщині (у напрямку Сум та Лебедина).

Пізній вечір (після 22:00): Активність "Шахедів" фіксувалась на Дніпропетровщині (у бік Павлограда, Тернівки та Юріївки), а також на Чернігівщині (у напрямку Мени). Загроза БПЛА також була у Сумській області (у бік Кролевця та Конотопа).

Ніч 27 жовтня (після 00:00): Дрони маневрували на межі Сумщини та Чернігівщини, а також Донеччини та Дніпропетровщини. О 00:50 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, проте о 01:07 відбій загрози було оголошено.

Глибока ніч (після 02:00): Рух "Шахедів" спостерігався на Чернігівщині (курсом на/повз Сосницю), Полтавщині (на/повз Гадяч) та Харківщині.

Рух “Шахедів” спостерігався на Чернігівщині (курсом на/повз Сосницю), Полтавщині (на/повз Гадяч) та Харківщині. Ранок 27 жовтня (до 06:38): Повітряні сили повідомляли про рух БПЛА на півдні Харківщини, на межі Сумщини та Чернігівщини, а також про нову групу дронів на півночі Сумщини, що рухалася південно-західним курсом.

Протягом доби 26 жовтня окупанти також завдали 701 удар по 24 населених пунктах Запорізької області, використовуючи авіацію, БПЛА (переважно FPV), РСЗВ та артилерію. Було зафіксовано 20 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури. Внаслідок цих обстрілів у Гуляйпільській громаді одна людина загинула, одна поранена.

