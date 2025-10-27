Поворот у торговельній війні: Сполучені Штати у неділю підписали низку угод щодо торгівлі та критично важливих мінералів з чотирма партнерами з Південно-Східної Азії. США прагне вирішити торговельні дисбаланси та диверсифікувати ланцюги поставок на тлі жорсткіших обмежень експорту рідкісноземельних елементів з боку Китаю, інформує Завтра.UA.

Президент США Дональд Трамп, який перебуває в Куала-Лумпурі для участі в саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії, підписав взаємні торговельні угоди зі своїми малайзійським та камбоджійським колегами. А також рамкову торговельну угоду з Таїландом. Вашингтон також оголосив про аналогічну рамкову угоду з В’єтнамом. Про це пише Reuters.

Угоди про торгівлю: подолання бар’єрів та зниження мит

Згідно зі спільними заявами, опублікованими Білим домом, Сполучені Штати збережуть тарифну ставку у розмірі 19% на експорт з Малайзії, Камбоджі та Таїланду згідно з угодами. А для деяких товарів мито буде знижено до нуля.

Рамкова угода з Таїландом передбачає роботу країн над подоланням тарифних та нетарифних бар’єрів.

Рамкова угода з В’єтнамом, експорт якого оподатковується тарифом у розмірі 20% до Сполучених Штатів, передбачає, що країна, яка минулого року зафіксувала профіцит у торгівлі зі США у розмірі 123 мільярдів доларів, зобов’язалася значно збільшити закупівлі американської продукції для зменшення торговельного розриву.

Усі чотири країни Південно-Східної Азії зобов’язалися усунути торговельні бар’єри та забезпечити преференційний доступ до ринку для різних товарів США. Угоди також включають зобов’язання у сфері цифрової торгівлі, послуг та інвестицій. А також обіцянки країн захищати трудові права та посилювати захист навколишнього середовища.

Зокрема, Таїланд, Малайзія та В’єтнам погодилися приймати транспортні засоби, виготовлені відповідно до стандартів безпеки та викидів США. Малайзія, світовий лідер у сертифікації халяль, спростить вимоги до американських продуктів, таких як косметика та фармацевтика.

Критично важливі мінерали: конкуренція з Китаєм

Трамп також підписав дві окремі угоди США з Таїландом та Малайзією, спрямовані на співпрацю з диверсифікації ланцюгів поставок критично важливих мінералів. Це відбувається на тлі конкуруючих зусиль Пекіна у цьому швидкозростаючому секторі.

Китай, провідний світовий виробник та переробник рідкоземельних елементів, запровадив дедалі суворіший експортний контроль над своїми технологіями переробки. Це змушує світових виробників шукати альтернативні постачання критично важливих мінералів (використовуються в чипах, електромобілях та військовій техніці).

У неділю Малайзія погодилася утриматися від заборони або запровадження квот на експорт до США критично важливих мінералів або рідкоземельних елементів. Однак у заяві не уточнюється, чи стосується зобов’язання необроблених чи оброблених рідкісноземельних елементів. Малайзія раніше заборонила експорт сирих рідкісноземельних елементів, прагнучи розвивати свій сектор переробки.

Ексклюзивно Reuters повідомляло, що Китай веде переговори з Куала-Лумпуром щодо переробки рідкісноземельних елементів.

Інші зобов’язання та економічні наслідки

Угоди були підписані після того, як Трамп контролював підписання посиленої угоди про припинення вогню між Таїландом і Камбоджею.

Міністр торгівлі Малайзії Тенгку Зафрул Азіз повідомив, що Малайзія також домоглася звільнення від тарифів на аерокосмічне обладнання та фармацевтичну продукцію, а також такі товари, як пальмова олія, какао та каучук.

Таїланд, зі свого боку, скасує тарифні бар’єри приблизно на 99% товарів та послабить обмеження щодо іноземної власності на інвестиції США у свій телекомунікаційний сектор. Також згадуються майбутні комерційні угоди, включаючи закупівлю сільськогосподарської продукції на суму приблизно 2,6 мільярда доларів на рік, зобов’язання придбати 80 американських літаків на загальну суму 18,8 мільярда доларів та енергетичні товари (СПГ і сира нафта) на суму близько 5,4 мільярда доларів щорічно.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Трамп готує «Китайський податок» для перемоги України.