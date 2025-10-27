Увечері 26 жовтня Москву охопила неспокійна ніч через атаку невідомих безпілотників. Попри традиційні заяви російської влади про нібито “збиття всіх дронів”, мешканці столиці масово повідомляли про гучні вибухи, які лунали в різних частинах міста. Акцент паніки та переполоху серед москвичів посилювався інформацією про стовп диму, що підіймався посеред столиці, інформує Завтра.UA.

Вибухи та дим: Очевидці фіксують наслідки атаки

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко коротко підтвердив факт атаки дронів на Москву. Водночас, російські ЗМІ та Telegram-канали активно поширювали фото та відео з місць подій. Очевидці фіксували гучні вибухи, а також стовп диму, який було видно у небі над столицею, зокрема, в районі Комунарки. У місцевих чатах серед жителів Москви спалахнула справжня паніка.

Реакція влади та версії про влучання

Мер Москви Сергій Собянін поспішив заявити, що ситуація “під контролем”, і всі дрони нібито були збиті силами російської ППО. Однак він не надав коментарів щодо стовпа диму, зафіксованого у центрі міста.

Щодо можливих влучань, російські ресурси повідомляли про ймовірне потрапляння дрона у багатоповерховий будинок. Проте аналітики припускають, що це могло бути випадкове влучання російської протиповітряної оборони, яка вже неодноразово відзначалася подібними інцидентами, враховуючи непідтверджені дані про збиття усіх цілей.

“Мобільні групи” та евакуація авіації

Тим часом, у мережі з’явилися світлини, що свідчать про екстрені заходи безпеки у Москві: військові розмістили кулемет на пікапі неподалік Кремля, імовірно, для протидії дронам, що нагадує створення російського аналога мобільних вогневих груп.

Крім того, за даними моніторингових каналів, через ймовірну загрозу атаки БпЛА, було терміново розпочато евакуацію стратегічних бомбардувальників з аеродрому «Енгельс-2» та авіації з баз під Москвою. Росія виводить стратегічну авіацію з-під удару, що підтверджує серйозність сприйнятої загрози.

