Американський лідер Дональд Трамп надав світові уявлення про те, наскільки вільно він планує запроваджувати нові санкції США проти Москви, особливо коли йдеться про Китай, найбільшого покупця російської сирої нафти. Як пише Bloomberg, на своїй гучній зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном у четвер Трамп заявив, що «ми насправді не обговорювали нафту». Натомість зосередившись на «спільній роботі, щоб побачити, чи зможемо ми завершити цю війну», інформує Завтра.UA.

Відсутність суттєвого тиску на Пекін щодо скорочення закупівель нафти викликає занепокоєння експертів. Та підриває ефективність нещодавно введених американських санкцій проти російських нафтових гігантів.

Пріоритет: Стабілізація відносин із Китаєм

Незважаючи на те, що минулого тижня Трамп оприлюднив свої перші санкції проти Росії, внісши до чорного списку ПАТ «Роснефть» та ПАТ «Лукойл», відмова навіть порушувати питання купівлі нафти з Сі Цзіньпіном свідчить про зміщення пріоритетів.

Торговельні угоди проти жорсткого контролю: Відсутність предметних переговорів про нафту вказує на те, що Трамп надавав пріоритет стабілізації відносин між США та Китаєм. Та забезпеченню «дивовижної» торговельної угоди з другою за величиною економікою світу. А не суворому контролю за енергетичними потоками Москви.

Відсутність предметних переговорів про нафту вказує на те, що Трамп надавав пріоритет стабілізації відносин між США та Китаєм. Та забезпеченню «дивовижної» торговельної угоди з другою за величиною економікою світу. А не суворому контролю за енергетичними потоками Москви. Ризик ескалації: Експерти зазначають, що чинення значного тиску на китайських покупців російської нафти могло б спровокувати жорсткі заходи у відповідь з боку Пекіна. Це поставило б під загрозу зусилля щодо ширшої угоди. Як зазначив Кріс Кеннеді з Bloomberg Economics, «у випадку ескалації Китай, ймовірно, задіюватиме кілька важелів».

«Показові» санкції та «Паперовий тигр»

Експерти з санкцій критично оцінюють позицію Трампа, вважаючи її недостатньою для реального впливу на військові зусилля РФ.

Бретт Еріксон, експерт із санкцій та керуючий директор Obsidian Risk Advisors, заявив: «Якщо Трамп не підвищить рівень російської нафти з Сі Цзіньпіном, це підриває всю концепцію санкцій — не можна стверджувати, що ви жорстко ставитеся до Москви, ігноруючи одного з найбільших покупців, який підтримує їхню економіку на плаву. Санкції Трампа поки що відчуваються лише показовими. Якщо він не бажає протистояти Сі щодо потоків енергії, то правозастосовна сторона цієї політики залишиться паперовим тигром».

Позиція України та подальші кроки

Хоча офіційний торговий представник США Джеймісон Грір визнав, що питання російської нафти «піднімалося» під час «широкомасштабних» переговорів, він відмовився уточнити наступні кроки щодо санкцій. Та підкреслив, що «обидва погодилися, що нам потрібно знайти спосіб припинити війну в Росії».

Президент України Володимир Зеленський, попри висловлену надію на обмеження російських енергетичних доходів, висловився оптимістично. У дописі на X він заявив, що нафтові санкції вже завдають «значних збитків» і що «принциповий та послідовний тиск» все ще може позбавити Москву $50 мільярдів на рік.

«Важливо, щоб Китай зробив свій внесок у зусилля, спрямовані на зупинення спроб Росії розширити та продовжити війну», — написав Зеленський.

Головний виклик для Трампа полягає у забезпеченні виконання санкцій. Це вимагатиме покарання основних покупців — Китаю та Індії. США мають інструменти, як-от націлювання на великі китайські нафтопереробні заводи, торговельні фірми, так званий тіньовий флот або китайські банки, що обробляють транзакції. Однак, як зазначає Ерік Ван Ностранд, колишній помічник міністра у Міністерстві фінансів, «Ключовим тут буде сигналізувати учасникам ринку, що Сполучені Штати та їхні партнери серйозно налаштовані на забезпечення дотримання законодавства».

Нагадаймо, раніше Трамп президент США зустріч на «12 з 10»: п’ять рішень Трампа та Сі, які змінять світову економіку та безпеку.