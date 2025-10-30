Президенти Китаю та США досягли «базового консенсусу» і вирішили ключові суперечки, зокрема щодо рідкісноземельних елементів та тарифів на фентаніл. Про це пише The Guardian, інформує Завтра.UA. Президент США Дональд Трамп висловив надзвичайний оптимізм після менш ніж двогодинної зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у Південній Кореї. За словами Трампа, переговори щодо вирішальної торгівлі завершилися «видатною серією рішень», які він оцінив на «12 за шкалою від 1 до 10».

«Ми дійшли висновку з багатьох важливих питань», – заявив Трамп, вилітаючи з аеропорту Пусана.

У свою чергу, китайська сторона цитує Сі Цзіньпіна, який зазначив, що команди торговельних переговорів «досягли базового консенсусу щодо вирішення наших відповідних основних проблем» і що відносини між країнами зберігають «загальну стабільність». Сі закликав обидві сторони «дивитися на ситуацію довгостроково та зосереджуватися на перевагах співпраці, а не потрапляти в замкнене коло взаємної помсти».

П’ять головних підсумків зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

Зустріч лідерів двох наддержав призвела до низки важливих домовленостей:

1. Рідкісноземельні елементи: Загрозу знято

Одне з найбільш глобально важливих питань – нещодавно оголошена Китаєм заборона на експорт рідкісноземельних елементів для іноземних військових або деяких напівпровідникових секторів – було, за словами Трампа, повністю вирішене.

«Усі питання рідкісноземельних елементів вирішено. Ця перешкода тепер зникла, жодної перешкоди щодо рідкісноземельних елементів взагалі немає», – заявив Трамп, додавши, що Сі Цзіньпін забезпечить їхній потік згідно з річною угодою про постачання, яку, як очікується, щорічно продовжуватимуть.

Міністерство торгівлі Китаю пізніше підтвердило, що країна призупинить експортний контроль, оголошений 9 жовтня, в обмін на призупинення США правил 50% проникнення на експортний контроль.

2. Тарифи знижено: «Реальні дії» щодо фентанілу

Президент Трамп заявив, що Сі Цзіньпін «докладе дуже наполегливих зусиль, щоб зупинити потік» хімічних речовин-прекурсорів, які використовуються для виготовлення фентанілу.

В якості «реальних дій» з боку Китаю, Трамп негайно зменшив до 10% 20% тариф, запроваджений раніше на китайські товари спеціально для тиску на Пекін щодо фентанілу.

Міністерство торгівлі Китаю також підтвердило призупинення дії тарифів на фентаніл і заявило, що скоригує власні контрзаходи.

При цьому статус торговельної угоди «першої фази», щодо якої США розслідують невиконання Китаєм зобов’язання збільшити закупівлі американських товарів на $200 млрд, залишився невирішеним.

3. Обмін візитами: Трамп до Пекіна, Сі – до Флориди

Обидва лідери домовилися про особисті візити:

Дональд Трамп повідомив, що відвідає Китай у квітні наступного року.

повідомив, що відвідає Китай у квітні наступного року. Сі Цзіньпін у відповідь здійснить візит до США «через деякий час після цього», з можливою локацією у Флориді, Палм-Біч, або Вашингтоні.

4. Продажі чіпів: Дозвіл є, але не на Blackwell

Президенти обговорювали купівлю Китаєм американських чіпів у Nvidia. Трамп підтвердив, що це «добре для нас», але провів чітку межу:

«Коли його запитали, чи дозволить він продати Китаю новий чіп Nvidia Blackwell для штучного інтелекту, Трамп відповів “ні”. «Ми говоримо не про Blackwell… Але про багато чіпів, знаєте, про багато чіпів».

Це рішення стосується навмисно обмеженого, але потужного чіпа Blackwell B30A, що замінює H20, і відображає занепокоєння США щодо потенційного використання технології.

5. Багато України, але небагато Тайваню

Україна стала «дуже гостро» порушеним питанням. Трамп заявив, що вони з Сі домовилися «працювати разом, щоб побачити, чи зможемо ми чогось досягти» у врегулюванні війни. Він також зауважив, що «дві сторони воюють між собою, і іноді, мабуть, доводиться дозволяти їм воювати». Сі Цзіньпін заявив, що Китай також сприяє мирним переговорам щодо різних конфліктів.

Однак, питання Тайваню – ключової мети Сі – «ніколи не згадувалося» на зустрічі, як повідомив Трамп. Ця заява лише посилює побоювання щодо непослідовної позиції США щодо підтримки Тайваню.