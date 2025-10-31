За оцінками британського видання The Economist, для продовження ефективного протистояння російській агресії Україні у період 2026–2029 років знадобиться колосальна сума – близько $389 млрд у вигляді фінансової та військової допомоги. Ця довгострокова потреба майже вдвічі перевищує обсяг усієї підтримки, яку Європа надала Києву з початку повномасштабного вторгнення, інформує Завтра.UA. Для підтримки оборони, один день якої коштує приблизно $172 млн, необхідна консолідована та безперебійна допомога міжнародних партнерів.

Зростання потреб та фінансовий тягар Європи

Зазначається, що військові витрати України зростають, і хоча вони поки що залишаються на рівні двох третин від витрат Росії, потреба в озброєнні щорічно збільшуватиметься приблизно на 5%.

Журналісти видання звертають увагу на тенденцію поступового скорочення участі США у фінансуванні європейської оборони. Таким чином, основний фінансовий тягар щодо підтримки України ляже на країни Європейського Союзу. Для покриття дефіциту та забезпечення відновлення країни, Європі необхідно буде збільшити фінансування до 0,4% ВВП країн НАТО (без урахування США).

Дефіцит бюджету та щоденні витрати

Аналітики видання підрахували поточні фінансові потреби України:

Щорічні витрати на оборону: приблизно $65 млрд.

приблизно $65 млрд. Щорічні інші державні потреби: $73 млрд.

$73 млрд. Загальний річний бюджетний дефіцит: $50 млрд (доходи бюджету становлять близько $90 млрд).

$50 млрд (доходи бюджету становлять близько $90 млрд). Вартість одного дня війни: близько $172 млн (на основі річних оборонних витрат).

Хоча частина озброєння надходить як безоплатна допомога (близько $40 млрд цього року), військові витрати щорічно зростають приблизно на 20%. Фінансова підтримка буде необхідна не лише для утримання оборони, а й для ремонту зруйнованої інфраструктури та відновлення країни (близько $5 млрд на рік).

Фінансування доведеться продовжувати навіть після закінчення активної фази війни, оскільки Україні буде необхідно поповнювати запаси боєприпасів та утримувати постійну армію для стримування агресора.

Репараційний кредит як потенційне джерело

Одним із потенційних джерел фінансування The Economist називає так званий «репараційний кредит» – використання $163 млрд заморожених російських активів у Європі.

Проте, це джерело викликає застереження. Бельгія висловлює побоювання щодо можливих судових позовів з боку Росії, оскільки більшість цих коштів розміщена на рахунках депозитарію Euroclear, який базується у Брюсселі.