Лідери Європейського Союзу, доручать Європейській комісії розробити правову пропозицію щодо використання мільярдів євро заморожених державних активів Росії для фінансування величезного кредиту Україні, після того, як ключова для цього Бельгія сигналізувала, що не стоятиме на заваді. Про це пише Politico, інформує Завтра.UA. Ця ініціатива може вивільнити до 140 мільярдів євро для підтримки військових зусиль Києва протягом наступних кількох років.

“Політичне схвалення” від лідерів ЄС

Європейська комісія, яка вперше озвучила ідею використання заморожених російських активів, очікувала на чітку згоду глав європейських держав та урядів. Очікується, що така згода буде надана на щоквартальному засіданні Європейської ради в Брюсселі у четвер.

Посли ЄС вже неофіційно погодили проєкт висновків Європейської Ради, які закликають Комісію висунути пропозицію, “підкріплену належною європейською солідарністю та розподілом ризиків”. Дипломати розцінюють цей текст як “політичне схвалення” для Комісії.

Подолання застережень Бельгії

Бельгія займала обережну позицію, оскільки на її території знаходиться Euroclear — фінансовий орган, який зберігає значну частину заморожених російських активів. Країна побоюється, що у разі судового рішення її можуть змусити самостійно повернути кошти.

Проте, бельгійський дипломат заявив, що країна не заперечуватиме проти заклику Комісії висунути свою пропозицію на засіданні в четвер. Це свідчить про подолання однієї з ключових перешкод.

Екзистенційний момент для Києва

Для України прийняття цієї суперечливої пропозиції є надзвичайно важливим. Без кредиту ЄС країна стикається з дефіцитом бюджету в розмірі $60 мільярдів протягом наступних двох років. На тлі нестабільної позиції США щодо подальшої фінансової підтримки, європейські чиновники називають цю ініціативу “останньою кулею” для зміцнення позицій Києва, зокрема, перед потенційними мирними переговорами з Росією.

Забезпечення багатомільярдного “репараційного кредиту” стало б значним поштовхом для України, демонструючи Росії, що Київ буде “фінансово життєздатним протягом наступних двох-трьох років”, незважаючи на розрахунок Кремля на “втому від війни”.

Механізм та червоні лінії Бельгії

Комісія впевнена у юридичній обґрунтованості плану, який, на її думку, дозволить уникнути звинувачень у прямій експропріації. План передбачає використання готівки, отриманої від інвестицій заморожених активів у західні державні облігації. Комісія стверджує, що це не конфіскація, оскільки Росія теоретично може повернути активи, виплативши повоєнні компенсації Україні.

Головні занепокоєння Бельгії стосуються:

Ризику повернення коштів: Побоювання, що рішення суду може зобов’язати країну повернути позику Росії. Відтік інвестицій: Страх, що інвестори з країн, як-от Китай, виведуть свої кошти з Euroclear через побоювання політичного вилучення.

У відповідь на ці занепокоєння, Комісія запропонувала низку поступок, включаючи:

Розгляд питання про використання $25 мільярдів російських активів в інших країнах ЄС, щоб не виділяти лише Euroclear.

Створення системи соціального захисту, яка дозволить Комісії миттєво позичати гроші країнам (зокрема, Бельгії), якщо їм доведеться повернути позику. Ця гарантія має запевнити Брюссель у розподілі ризиків між усіма країнами ЄС.

Незважаючи на те, що законодавча пропозиція має пройти складні переговори у столицях країн-членів, бельгійський дипломат припускає, що “Бельгія висунула максималістську позицію, щоб досягти компромісу, як тільки на столі з’явиться пропозиція”.

