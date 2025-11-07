Китай будує “вбивцю Гуаму”: супутникові дані розкрили ракетний бум

Пекін масово нарощує потужності, зміцнюючи стримування США та регіональне домінування на тлі проблем із постачанням у Вашингтоні. Про це йдеться в матеріалі CNN, інформує Завтра.UA.

Масштабне нарощування: цифри та факти

Новий аналіз супутникових знімків, карт та урядових повідомлень виявив величезне зростання виробничих потужностей Китаю, пов’язаних із виробництвом ракет, починаючи з 2020 року. Це історичне нарощування різко контрастує з проблемами постачання військової техніки у самих Сполучених Штатах.

Розширення об’єктів: Понад 60% зі 136 об’єктів, пов’язаних з виробництвом ракет або ракетними силами (РВСН) китайських збройних сил (НВАК), показали ознаки розширення на супутникових знімках.

Площа зростання: Місця, що включають фабрики, а також дослідницькі та випробувальні центри, розширилися більш ніж на 21 мільйон квадратних футів (понад 2 мільйони квадратних метрів) забудованої площі між початком 2020 року та кінцем 2025 року.

Візуальні докази: На знімках зростаючих об'єктів з'явилися нові вежі, бункери та насипи, що свідчить про розробку зброї. У деяких випадках видно навіть частини ракет.

Новий випробувальний полігон Китаю, здатний розробляти гіперзвукову зброю / Фото: CNN

«Це Китай позиціонує себе як світову наддержаву. Ми перебуваємо на початкових етапах нової гонки озброєнь», – зазначив Вільям Альберк, старший ад’юнкт-науковий співробітник Тихоокеанського форуму. «Китай вже бігає швидко і готується до марафону».

Ракетні амбіції Сі Цзіньпіна та стрижневі сили

З моменту приходу до влади у 2012 році китайський лідер Сі Цзіньпін вклав мільярди доларів у модернізацію НВАК, щоб перетворити її на бойову силу «світового класу».

Сі також створив Ракетні сили НВАК (РВСН) – елітний підрозділ, що контролює швидкозростаючий арсенал ядерних та балістичних ракет Китаю. Він описав ці сили як «ядро стратегічного стримування» та «стратегічну опору позиції країни як великої держави».

Прискорення виробництва: Пентагон підрахував, що ракетні сили Китаю збільшили свої ракетні постачання на 50% за попередні чотири роки (до грудня 2024 р.).

Зростання ядерного арсеналу: Китай нарощує свій арсенал ядерної зброї швидше, ніж будь-яка інша країна, щорічно додаючи приблизно 100 нових боєголовок з 2023 року (за даними SIPRI).

Фактор Тайваню та «бульбашка заборони доступу»

Експерти зі зброї вважають, що ракети, вироблені на розширених об’єктах, будуть ключовим компонентом будь-якої можливої військової спроби захоплення Тайваню.

Стратегія стримування: Ці ракети є центральним елементом стратегії, спрямованої на те, щоб тримати ВМС США на відстані в разі конфлікту, створюючи так звану « бульбашку заборони доступу» біля узбережжя Китаю.

Завдання НВАК: НВАК прагне «створити умови для вторгнення на Тайвань», що включає обстріл портів, вертолітних баз, баз постачання – «усього, що теоретично може дозволити вам надати підтримку Тайваню», – пояснив Декер Евелет, експерт з ракетних сил Китаю.

Контраст із США та уроки війни в Україні

Очевидне зростання виробництва ракет у Китаї відбувається на тлі того, що США розширюють складні оборонні системи в Україні та Ізраїлі, що спричиняє дефіцит боєприпасів і викликає дебати щодо розгортання високотехнологічної зброї, як-от система THAAD (вартістю $12,7 млн за одиницю).

Вплив війни: Згідно з аналізом CNN, Пекін майже подвоїв темпи розширення об’єктів виробництва ракет протягом двох років після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Нова тактика: Експерти вважають, що Пекін виносить уроки з війни в Україні, де Росія використовувала перевантаження західних систем ППО дешевшими боєприпасами (наприклад, безпілотниками), щоб потужніші балістичні ракети могли вражати цілі. Це вимагає нарощування виробництва як дешевих, так і дорогих ракет.

«Я думаю, що холодна війна вже триває», – підсумував Девід Санторо, президент Тихоокеанського форуму. «Вона охоплює всі сфери, і існує ризик того, що вона перетвориться на гарячу війну».

Деталі виробництва та «вбивця Гуаму»

Аналіз ґрунтувався на інформації від двох найбільших державних оборонних конгломератів Китаю – CASC та CASIC. Розслідування виявило та точно визначило місцезнаходження раніше прихованих об’єктів.

Компанія Capital Aerospace Machinery Company в провінції Шаньсі знесла понад 70 будівель для розширення / Фото: CNN

Площа об’єкта Nanjing Chenguang Group збільшилася на понад 27% / Фото: CNN

Один з пекінських об’єктів, що розширився майже на 50% з 2020 року, бере участь у виробництві балістичної ракети середньої дальності DF-26, яку оборонні експерти називають «вбивцею Гуаму». Варіант цієї зброї, DF-26D, оснащений гіперзвуковою плануючою ракетою. Її непередбачувана траєкторія дозволяє їй потенційно перехитрити перехоплювачі та досягти американської території Гуам.

