“Чорна каса” для “короля”: корупція в колонії живила злочинну ієрархію на 1 мільйон гривень

В рамках масштабної операції, проведеної за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, викрито та припинено діяльність злочинної схеми систематичного збору коштів від ув’язнених в одній із виправних колоній на Черкащині. Зібрані гроші, що сягнули суми понад 1 мільйон гривень, призначалися для фінансування кримінального середовища, зокрема, передавалися «вору в законі», інформує Завтра.UA.

«Смотрящий» як організатор: встановлення злочинного впливу та фінансові потоки

Схема функціонувала щонайменше з серпня 2024 року. Її організатором, за даними слідства, став один із ув’язнених, який виконував роль так званого «смотрящого» у колонії. Саме він налагодив механізм систематичного збору «чорної каси» з інших засуджених.

Особливий акцент у цій корупційній схемі робився на незаконному обігу наркотичних засобів всередині виправної установи. Кошти, отримані від цієї протиправної діяльності, а також інші фінансові надходження від ув’язнених, спрямовувалися на забезпечення потреб кримінальної ієрархії.

Мільйонна «чорна каса»: виведення грошей за межі колонії

Зібрана сума, яка вже задокументована слідством, становить понад 1 мільйон гривень. Це підкреслює масштаб і системність корупційних процесів у виправній системі, де ув’язнені фактично обкладалися даниною.

Частина цих грошей, з метою приховування та легалізації, через довірену особу виводилася за межі території колонії та безпосередньо передавалася «вору в законі», що свідчить про глибоку інтеграцію кримінального світу у функціонування виправної установи.

Обшуки та підозри: учасникам схеми інкримінують тяжкі статті

Для припинення діяльності злочинного угруповання було проведено 17 санкціонованих обшуків у Києві, Київській та Черкаській областях. За результатами слідчих дій трьом ключовим фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні тяжких злочинів, пов’язаних із корупцією та організованою злочинністю:

Організатору («смотрящому») інкриміновано встановлення та поширення злочинного впливу (ч. 2 ст. 255-1 КК України).

інкриміновано встановлення та поширення злочинного впливу (ч. 2 ст. 255-1 КК України). Довіреній особі – незаконний обіг наркотичних засобів та забезпечення фінансових потоків (ч. 2 ст. 307 КК України).

– незаконний обіг наркотичних засобів та забезпечення фінансових потоків (ч. 2 ст. 307 КК України). Учаснику, який відповідав за накопичення та передачу коштів, оголошено підозру за сприяння злочинному впливу (ч. 1 ст. 255-1 КК України).

Слідство триває, і правоохоронці активно працюють над встановленням інших каналів фінансування кримінальної ієрархії, що може вказувати на подальше розширення кола підозрюваних серед працівників або інших осіб, причетних до забезпечення функціонування корупційної схеми.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що «смотрящі» керували «Енергоатомом»: викрито кричущу корупцію на $200-мільярдному стратегічному підприємстві.