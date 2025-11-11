Великий Донбаський кидок: які міста Кремль спробує захопити, щоб оголосити “перемогу” в області

Військовий експерт Іван Ступак, колишній співробітник СБУ, окреслив найбільш вірогідні напрямки просування російських військ на Донбасі у разі можливого захоплення Покровська. За його словами, пріоритетними цілями стануть Костянтинівка, а потім Краматорськ і Слов’янськ. Водночас експерт попереджає і про ризик розосередження ударів на інших напрямках. Про це Ступак розповів у коментарі виданню «Главред», інформує Завтра.UA.

Концентрація ресурсів та ймовірний удар по Костянтинівці

Іван Ступак наголошує, що наразі Кремлю не вистачає ресурсів для одночасного масованого наступу на всіх ділянках фронту. З цієї причини ворог змушений концентрувати свої зусилля та перекидати підкріплення з інших напрямків. Зокрема, частина сил вже була знята з Сумського напрямку для посилення удару поблизу Покровська.

Експерт оцінює ймовірність того, що Костянтинівка стане наступним пунктом російського просування, як дуже високу – до 95%. Саме там, на думку Ступака, противник може найактивніше спробувати прорвати українську оборону.

Краматорськ і Слов’янськ як пропагандистські цілі

У разі успіху під Костянтинівкою, наступними пріоритетними цілями для російських військ, ймовірно, стануть великі міста — Краматорськ і Слов’янськ.

Захоплення цих міст, зазначає Ступак, мало б значний інформаційно-пропагандистський ефект для РФ. Це дозволило б Москві заявити про «повне» взяття під контроль Донецької області, що має важливе символічне та політичне значення для російського керівництва.

«Найімовірнішим зараз видається напрямок на Костянтинівку — ворог прагнутиме довести, що він „закрив“ Донецьку область. Але що означає це „закриття“ для людей і для життя міст — інше питання», — підсумовує експерт.

Ризик розосередження ударів і завдання командування

Незважаючи на високу ймовірність наступу на Донецькому напрямку, Іван Ступак застерігає, що цей сценарій є лише найбільш імовірним. Противник може змінити тактику і розосередити сили, посиливши наступ у Дніпропетровській чи Запорізькій областях, де операційна активність та обстріли не припиняються.

Враховуючи це, головним завданням українського командування, наголошує Ступак, є правильне визначення напрямку основного удару ворога. Це критично важливо для своєчасного перерозподілу сил та ресурсів, необхідних для ефективної протидії агресору.

